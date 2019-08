Nieuwe studie beweert het meest creatieve moment van de dag te hebben gevonden Valérie Wauters

12 augustus 2019

15u54

Bron: It's Nice That 0 Carrière Nieuw onderzoek, waarbij aan 1000 werknemers uit het Verenigd Koninkrijk gevraagd werd naar het moment waarop ze zich het meest creatief voelen, beweert een ultiem creatief tijdstip gevonden te hebben.

Volgens MPA Group, die het onderzoek uitvoerde, ligt het gemiddelde tijdstip voor optimale creativiteit om 11u05 in de voormiddag. Het gaat hier inderdaad om een gemiddelde, want per branche zouden er hier en daar toch enkele minuutjes verschil zitten op dat tijdstip. Hoewel de creatieve sappen van de meeste mensen overvloedig stromen tussen 10u en 11u30, blijkt dat designers pieken om 10u16 en architecten al iets eerder om 10u06. Kunstenaars hebben iets langer nodig om warm te lopen, en zouden het meeste inspiratie vinden om 11u46.

Journalisten zijn volgens deze studie dan weer de eersten om aan de slag te gaan, met een creativiteitspiek die al rond 9u48 ligt. Artsen sluiten het rijtje af, met een topmoment wat betreft creativiteit om 12u ’s middags.

Het onderzoek ging ook na welke andere factoren een invloed hadden op onze creativiteit, waaronder de werkomgeving. 43% van de werknemers gaf aan een rustige omgeving nodig te hebben om hun creativiteit optimaal te kunnen aanboren. Hierbij hadden ontwerpers het allermeeste rust nodig (46%). 8% van de ondervraagden gaf dan weer aan te floreren in een luidruchtige omgeving waar muziek speelt. Daarnaast gaf 31% van de ontwerpers aan dat, niet geheel verwonderlijk, het omgeven zijn door creatieve mensen ook zou kunnen helpen om zelf tot nieuwe ideeën te komen.