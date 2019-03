Nieuw onderzoek doorbreekt mythe dat naar muziek luisteren de creativiteit bevordert TVM

06 maart 2019

13u54

Bron: The Independent, Medical Daily 0 Carrière Verschillende studies toonden al aan dat naar muziek luisteren tijdens het werk je meer efficiënt doet werken. Wie ook creatief verwacht te zijn op het werk, houdt het echter beter bij absolute stilte. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Lancaster, de Universiteit van Central Lancashire en de Universiteit van Gävle in Zweden.

Voor de studie voerden de onderzoekers verschillende experimenten uit om de verbale creativiteit van de proefpersonen te testen. Voor het eerste experiment gaven ze aan 30 deelnemers tussen de 19 en 30 jaar 3 woorden, waarna zij 1 woord moesten bedenken dat de 3 woorden zou verbinden. De mannen en vrouwen voerden de taak uit in 4 verschillende omgevingen: een stille ruimte, een kamer waarin een muzieknummer werd gespeeld in een andere taal, een ruimte waarin een instrumentaal nummer afgespeeld werd en een kamer waarin een nummer afgespeeld werd met een gekende songtekst.

Uit de resultaten, die werden gepubliceerd in de Journal Applied Cognitive Psychology, blijkt dat alle deelnemers de taak minder creatief uitvoerden in de ruimtes met muziek. De onderzoekers suggereren dat muziek het verbale werkgeheugen verstoort, wat het moeilijker maakt om 1 woord te bedenken dat de drie de woorden verbindt.

Er werd aan de deelnemers ook gevraagd om het experiment uit te voeren in een ruimte waarin zacht geroezemoes, zoals in een bibliotheek, werd afgespeeld. In tegenstelling tot muziek bleek dat hun creativiteit niet te hinderen. Volgens de onderzoekers komt dat omdat geroezemoes deel uitmaakt van een groter geheel en dat een stuk minder storend zou bevonden worden.

Wel is het belangrijk om nog even te benadrukken dat dit enkel om creativiteit gaat. Meerdere andere studies, vaak ook een stuk grootschaliger dan deze, toonden eerder al aan dat muziek je wel efficiënter taken doet uitvoeren. Zo toonde een Amerikaanse studie uit 2015 nog aan dat chirurgen die naar hun favoriete muziek mogen luisteren 7% sneller werken dan als ze dat niet doen. Ervaren chirurgen zouden zelfs 10% sneller werken. Een onderzoek (Music, an aid to productivity, Fox/Embrey) uit 1972 (!) toonde al aan dat fabrieksarbeiders harder gingen werken als er een vrolijk, opzwepend nummer door de luidsprekers schalde.