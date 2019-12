Nieuw jaar, nieuwe baan? 8 op de 10 denkt aan jobwissel in 2020 (en zo pak je het aan) Nele Annemans

18 december 2019

17u06 4 Carrière Gezonder eten, stoppen met roken, meer bewegen; het zijn de voornemens die ieder jaar wel terugkomen. Maar ook een nieuwe job blijkt een populair voornemen voor 2020. Zo zou maar liefst 80% van werk willen veranderen in het nieuwe jaar. Dat blijkt uit cijfers van rekruteringsbureau Hays bij 5.500 respondenten uit 150 landen.

Rekruteringsbureau Hays bevroeg in een internationale survey aan werknemers of ze van job willen switchen nu het nieuwe jaar voor de deur staat. Maar liefst 80% van alle 5.500 respondenten geeft aan een jobwissel te plannen in 2020. Daarvan geeft 40% toe uitgekeken te zijn op hun huidige functie. Meer dan 1 op de 5 (22%) ervaart onvoldoende groei qua opleiding en loopbaan, en wil daarom veranderen. 13% van de professionals is dan weer ontevreden over hun huidige salaris en voordelenpakket.

Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays, verduidelijkt die resultaten: “De bevindingen van de enquête tonen aan dat een groot aantal werknemers vindt dat het tijd is voor verandering. Het nieuwe jaar biedt de perfecte gelegenheid daarvoor.”

Of de Belgen dat daadwerkelijk gaan doen, is daarentegen twijfelachtig. Eerder dit jaar bleek namelijk al dat ontslag nemen voor velen toch een te grote sprong is. Zo remt ons wetgevend kader de meerderheid af. Wil je bijvoorbeeld na 20 jaar een jobswitch maken van de bankensector naar het onderwijs? Dan begin je opnieuw met een loon van een 21-jarige. Volgens specialist in human resources, Securex, houden Belgen ook niet van risico’s nemen, waardoor ze bij hun job blijven. Maar van job veranderen brengt ook een hoop voordelen met zich mee. “Het maakt van jou een rijker persoon, en door de ervaring bij andere bedrijven en sectoren ook een interessante speler op de arbeidsmarkt”, vertelde Heidi Verlinden van Securex al eerder aan HLN. “Zo krijg je opnieuw méér waarde en zekerheid.”

Wil jij ook de sprong wagen? Dit zijn alvast 5 tips die helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan:

1. Zeg je huidige job vaarwel om de juiste redenen

Zorg ervoor dat je om de juiste redenen een jobwissel overweegt. Robby Vanuxem van Hays adviseert: “Als je je professionele drive bent kwijtgeraakt en je dagen doorbrengt met klokkijken, dan is het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe job. Als je echter vertrekt omdat je uitdaging mist in je huidige functie, bekijk dan eerst of er mogelijkheden zijn binnen je huidige organisatie die je goesting opnieuw aanscherpen.”

2. Breng je droombaan in kaart

Je hebt besloten dat het tijd is om een nieuwe wending aan je professionele leven te geven. Goed zo! Breng dan je droombaan in kaart. Denk na over jobinhoud, potentiële groeimogelijkheden, bedrijfsgrootte, -cultuur en sector. Je zal meer gericht en met succes op zoek gaan.

3. Update je cv

Update je cv en je online profielen. Voeg nieuw verworven vaardigheden, ervaringen, trainingen of cursussen toe. Zorg ervoor dat je cv opgemerkt wordt. Maak je cv en motivatiebrief uniek voor elke sollicitatie. Dat vergroot je kansen om op gesprek gevraagd te worden.

4. Bereid je voor op interviews

Tijdens het sollicitatiegesprek is het belangrijk dat je je vaardigheden en ervaring koppelt aan de functieomschrijving. Maak duidelijk hoe je huidige baan je klaargestoomd heeft voor deze nieuwe jobopportuniteit.

5. Blijf geloven in jezelf en goede afloop

Geef niet op en denk positief! “Het is belangrijk om de moed niet te verliezen tijdens je zoektocht naar werk, zelfs als je niet op sollicitatiegesprek mag voor een functie die je graag wilt. Niet elke sollicitatie leidt immers tot succes. Las regelmatig pauzes in en beloon jezelf tijdens de zoektocht naar een nieuwe job. Alleen zo blijf je gemotiveerd”, sluit Robby Vanuxem van Hays af.