Exclusief voor abonnees Niet zo creatief? Iedereen kan het leren (én zo word ook jij er een pro in) Ans Vroom

30 september 2019

09u07

Bron: Goed Gevoel 0 Carrière In het pas verschenen boek ‘Hoe vang je de grote vis?’ omschrijft regisseur David Lynch ideeën als vissen. Als je grote vissen wil vangen, moet je dieper in het water durven gaan. Lynch gelooft dat je creativiteit kan stimuleren, want ‘wat aandacht krijgt, komt tot leven’. Hoe pomp je creativiteit in het alledaagse?

Wie het woord ‘creativiteit’ hoort, denkt automatisch aan excentrieke persoonlijkheden of flamboyante kunstenaars die hun ideeën omzetten in beeld, woord of muziek. Maar volgens sommigen kunnen we allemaal, met wat oefening, onze creativiteit stimuleren en aanwenden in het dagelijkse leven. In haar boekje ‘Ik ben creatief’ schrijft journaliste Harriet Griffey: “Creatief zijn kunnen we allemaal, wie we ook zijn en wat voor leven we ook leiden. We hoeven alleen maar onze verbeelding aan te spreken en open te staan voor nieuwe ideeën.” Ze beweert dat mensen die hun eigen creativiteit beter leren kennen, vaak een nieuwe, verrijkende manier van denken ontwikkelen, die een positieve invloed heeft op hun leven en werk.

Klinkt mooi, hoor ik je denken. Maar hoe kan je in godsnaam creatief zijn als je elke dag van negen tot vijf ­achter een computer zit, ’s avonds moet koken, wassen en voor de kinderen moet zorgen, en dus weinig tijd overhebt voor een kunstzinnige hobby? Het antwoord is simpel: creativiteit kan je toepassen op alle facetten van je leven. Je hoeft daarvoor geen cursus fotografie of een workshop pottenbakken te volgen. Je kan ook creatief zijn in je kleding, je kookkunsten of je keuze voor bepaalde boeken of muziek. Bovenal kan je jezelf trainen in het injecteren van creativiteit in alledaagse taken, net zoals je een andere vaardigheid ontwikkelt.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis