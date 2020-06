Niet twijfelen, gewoon doen: waarom je beter niet wacht met je vakantiedagen op te nemen

Carrière De zomervakantie komt eraan. En dat levert meteen een dilemma op: willen we relaxen in de achtertuin of sparen we onze vakantiedagen op in de hoop dat we later dit jaar nog kunnen reizen? Psychologe en carrièrecoach Roos Woltering geeft advies en legt uit waarom korte staycations - helaas pindakaas - nodig zijn.

Normaal gezien zijn de zomermaanden hét moment dat we onze koffers inpakken en eropuit trekken. Met de vriendinnen een lastminute naar Ibiza, of met het gezin gaan trekken in de bergen. Maar helaas. Corona gooide roet in het eten. Nu weten veel mensen niet wat gedaan. Zit er niets anders op dan noodgedwongen thuisblijven? Ver weg van alle Playa’s en Costa’s? Of is het beter om geduldig te wachten tot het weer mogelijk is om zonder mondkapje de grenzen over te steken?

Heel wat mensen kiezen voor die laatste optie, zo blijkt. Volgens een studie van hr-dienstverlener Securex stellen we ons verlof massaal uit. In april hebben arbeiders 59 procent minder vakantie opgenomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bedienden was het de helft minder. “Een spectaculaire daling”, klinkt het bij Securex.

Je maakt je werkgever blij

Begrijpelijk. Want waarom zou je vrijaf nemen als je voortdurend thuiszit? Veel nieuws valt er niet te beleven. Toch zijn er een aantal redenen waarom het wél aangeraden is om af en toe de pauzeknop in te duwen. Ja, zelfs als je gewoon luiert in je achtertuin. Eerst en vooral wil je natuurlijk vermijden dat je tegelijk vrij wil met alle andere collega’s. Dat wordt drummen en onmogelijk voor je baas om een goeie planning te maken.

Sinds corona en het massale telewerken blijft ons werkhoofd draaien, wat extra stress oplevert Psychologe en carrièrecoach Roos Woltering

Verder doe je er niet alleen je werkgever een plezier mee, maar ook jezelf. Het is gewoonweg niet voldoende om ‘s avonds op tijd je laptop dicht te klappen en de weekenden te gebruiken om je batterij weer op te laden. Laat staan dat het een goed idee is om de hele zomer te blijven doorwerken. “We hebben een pittige periode achter de rug. De afgelopen maanden kwam niet alleen onze gezondheid in gevaar, ook het werk bracht een extra hoop stress met zich mee”, vertelt psychologe en carrièrecoach Roos Woltering. “Veel mensen moeten dezelfde hoeveelheid werk verzetten, met de ene zoomvergadering na de andere. Ondertussen lopen er thuis ook nog kinderen rond die ook aandacht vragen. Als je bezig bent met al die verschillende zaken, raakt je focus versnipperd. We kunnen niet multitasken. En nee, vrouwen óók niet.”

“Zelfs na het werk blijven je gedachten malen. Wat is er precies gezegd in die meeting? Heb ik goed gereageerd? Of hoe ga ik dat nieuwe project aanpakken? Je hebt tijd en ruimte nodig om je werkdag te verwerken, en vaak gebeurt dat tijdens de pendeltijd in de trein of wagen. Als je dan thuis arriveert, kan je je werkhoofd uitschakelen. Sinds corona en het massale thuiswerken gaat dat niet meer, waardoor je werkhoofd blijft draaien, wat extra stress oplevert.”

Vanuit die optiek pleit Woltering ervoor om jezelf wat rust te gunnen. “Die vrije dagen heb je nodig om je los te koppelen van het werk. Check even je mail niet, zeg nee tegen de zoomvergaderingen, en doe lekker niets. Pas dan kan je écht ontspannen.”

Goed voor je gezondheid

Kortom, die korte staycation is nodig om even helemaal zen te worden. Ook achteraf pluk je er de vruchten van, want het is beter voor je gezondheid, stelt de expert. “Soms hoor je wel eens dat mensen ziek worden als ze op vakantie vertrekken. Dat komt omdat ze te lang op een te hoog adrenalinelevel hebben gewerkt. Op het moment dat de stress wegvalt, krijgen virussen en microben de overhand. Maar over het algemeen heeft je welbevinden baat bij enkele dagen verlof.”

Oost west thuis best

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Cliché, maar o zo waar. “Reizen levert ook stressmomenten op. Er is een druk om zo veel mogelijk dingen te doen, te zien en te bezoeken. Thuis valt die druk weg. Je kan de natuur intrekken, wat gaan fietsen of picknicken in je eigen hof. Niets moet. Alles mag. En dat is enorm rustgevend.

Na een vakantie is je stressniveau verlaagd waardoor je je beter kunt concentreren op het werk Psychologe en carrièrecoach Roos Woltering

Ook vanzelfsprekend, maar als je na enkele deugddoende verlofdagen opnieuw gaat werken, zijn je batterijen helemaal opgeladen. “Je stressniveau is verlaagd waardoor je je automatisch beter kunt concentreren”, verklaart Wolterings. Je productiviteit zal er dus bij varen, maar je voelt je ook gelukkiger. Dat blijkt tenminste uit een onderzoek door de U.S. Travel Associaton in samenwerking met onderzoeksbureau Oxford Economics. Die studie toont aan dat mensen die al of bijna al hun vakantiedagen opnemen, 28 procent gelukkiger zijn met hun werkgever en met hun baan.

“Besluit je daarentegen om te blijven werken, terwijl je al over je grenzen gaat? Dan heb je last van een langdurig verhoogd stressniveau, wat heel ongezond is”, waarschuwt de psychologe. “Een vakantie is het uitgelezen moment om de pauzeknop in te duwen. Niets hoeven doen is in deze tijd een grote luxe. Profiteer er dan ook van.”

Roos Woltering heeft deze week een nieuwe podcast gelanceerd, genaamd Taboe Talk. Het is een tiendelige reeks, waarin de psychologe elke keer iemand interviewt die met een taboe leeft of heeft geleefd. “Denk aan iemand met een burn-out, een slachtoffer van pestgedrag of iemand die worstelt met eenzaamheid of anorexia”, legt ze uit. “Het doel is dat we taboe-onderwerpen bespreekbaar willen maken.” De podcast kan je beluisteren via Spotify.

Lees ook:

De zoommoeheid slaat toe: waarom we de videocalls kotsbeu zijn en wat je eraan kunt doen (+)

Thuiswerken: hoe trap je niet in de valkuil van overpresteren? (+)