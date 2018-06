Net afgestudeerd: cv zoekt inhoud bvb

05 juni 2018

14u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Carrière Daar sta je dan: in de ene hand een diploma, in de andere hand een cv dat er nogal wit uitziet. Wees gerust, je bent niet de enige. Bovendien heb je meer kennis en ervaring op zak dan je denkt. Dankzij deze vijf tips van HR-expert Wim Van Kerckhove van Cross International ga je goed gewapend de strijd aan met sollicitanten die wat meer werkervaring hebben.

1. Durf zeggen wat je wil doen

Als starter heb je weinig of geen werkervaring die duidelijk maakt welk type job je zoekt en waar je goed in bent. Vertel daarom bovenaan je cv in 2 of 3 zinnen wie je bent en wat je graag doet. Wees concreet. Niemand zoekt “een dynamische teamplayer”, wel iemand met duidelijke vaardigheden en voorkeuren.

2. Inhoud eerst

Ben je creatief en wil je de lay-out van je cv een upgrade geven? Dat kan perfect. Hou wel in de gaten dat de inhoud op de eerste plaats komt. Plaats je naam en contactgegevens altijd bovenaan en bouw je cv heel praktisch op. Vergelijk het met de affiche van jouw favoriete festival: een artistiek design is top, maar als de datum, locatie en ticketinfo niet opvallen blijft de festivalweide wellicht leeg.

3. Taal

Frans: goed. Geef toe, veel zegt dat niet. Maak een onderscheid tussen spreken, lezen en begrijpen en geef eerlijk je sterktes en zwaktes aan. Heb je geen Spaans gestudeerd maar wel twee zomers in Spanje gewerkt? Zeker vermelden! Wie weet helpt dat je een heel stuk vooruit op de werkvloer.

4. Een diploma is niet alles

Natuurlijk mag je trots zijn op je diploma! Maar je bent zoveel meer. Zat je in de leiding bij een jeugdbeweging of verzamelde je ervaring in de zaak van je ouders? Gaf je bijscholing tijdens je studies of heb je zelf een event georganiseerd? Als het relevant is voor de job mag je gerust alles uit de kast halen!

5. “Target” je cv

Net zoals Facebook advertenties personaliseert, stem je jouw cv af op de job/het bedrijf. Check of alle info essentieel is en benadruk wat belangrijk is. Heb je bijvoorbeeld vijf vakantiejobs op de teller staan waarvan er twee echt relevant zijn? Geef bij die twee specifieke jobs meer info en som duidelijk je taken en verantwoordelijkheden op.

Bonustip: hou het kort!

Hou je cv beperkt tot maximum één pagina. Je hebt nog een hele loopbaan de tijd om die tweede pagina te vullen.