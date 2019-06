Negen tips om goed samen te werken (ook met die ene vervelende collega) Priscilla van Agteren

21 juni 2019

14u34

Bron: AD 0 Carrière Je hebt er vast wel een: een collega waar je niet zoveel mee hebt, of die je misschien zelfs niet aardig vindt. Bij iedere werkbespreking botsen jullie ook nog met elkaar. Hoe werk je dan toch effectief met elkaar samen?

Je collega’s hebben wel wat gemeen met je familie. Collega’s heb je immers ook niet voor het uitkiezen. Maar waar je een saaie oom of vervelend neefje hoogstens een paar keer per jaar op een verjaardag tegenkomt, zit je wel acht uur per dag met een collega opgescheept met wie je allesbehalve dikke vrienden bent. Met een beetje pech zijn jullie het ook nooit ergens over eens. Samenwerken lijkt dan haast onmogelijk, maar dat hoéft het niet te zijn. Businesswebsite The Enterprisers Project komt met negen tips om met iedereen op het werk door één deur te kunnen.

Apatheia

Voor je de tips toepast, moet je beginnen met het vinden van de juiste grondhouding tegenover je collega’s. Om effectief samen te werken, kun je het beste proberen apatheia toe te passen. Apatheia, een begrip uit het stoïcisme, is een staat van zijn waarin je in een toepasselijke mate geeft om wat er om je heen gebeurt, maar je je door deze externe gebeurtenissen niet onevenredig laat beïnvloeden. Let op: dit is niet hetzelfde als apathisch zijn en helemaal niets voelen. Het doel is je onafhankelijk op te kunnen stellen van je emoties over je collega’s, of ze nou positief of negatief zijn.

1. Respecteer dat jullie de wereld anders zien

Onthoud: jouw wereldbeeld heeft niet meer waarde dan dat van iemand anders. Respecteer je de meningen of ideeën van je collega's, dan zullen ze waarschijnlijk datzelfde voor jou doen. Maar als dat niet geval is, zie dan tip 5.

2. Houd je ego in toom

Het is verleidelijk om te denken dat dingen beter zouden lopen als die collega meer respect voor je zou hebben en wel naar je zou luisteren. Dat klopt niet, dus trap niet in die valse gedachte. Zorg er in plaats daarvan voor dat je zelf de eerste stap neemt. Laat je ego je niet in de weg zitten.

3. Laat het gesprek alleen over werk gaan

Jouw denkbeelden (of die van hen) over niet-werkgerelateerde zaken zijn waarschijnlijk niet relevant om het werk af te krijgen. Richt je daarom in het gesprek altijd op de taak die voor jullie ligt.

4. Beschouw elke interactie als een losse gebeurtenis

Blijf niet hangen in vorige (vervelende) ontmoetingen met deze persoon en probeer iedere interactie vanuit een objectief oogpunt te bekijken. Richt je op wat relevant is in deze specifieke situatie.

5. Negeer meer

Als iemand iets zegt waar je aanstoot aan neemt, doe dan je best om het te negeren. Denk aan apatheia: wat er buiten je om gebeurt heeft niets te maken met wat er vanbinnen gebeurt.

6. Denk aan het grotere geheel

Je doelen op het werk moeten positief zijn. Denk aan werkrelaties die je blij maken, het afronden van de taak, of misschien wel de promotie die zou kunnen volgen als je slaagt. Is een meningsverschil met iemand die je niet eens aardig vindt dan echt zo belangrijk?

De volgende tips gelden als je een leidinggevende functie hebt:

7. Wees flexibel over hoe het werk af komt

Als werktaken naar behoren en op tijd af komen, geef mensen dan de ruimte om hun eigen invulling te geven aan hoe ze werken.

8. Bekommer je evenveel om ieder lid van je team

Een hechte vriendschap tussen de leider en een specifiek teamlid kan zorgen voor onvrede bij andere teamleden.

9. Zadel je team niet op met je persoonlijke kijk op niet-werkgerelateerde onderwerpen

Als leider wordt je mening uitvergroot gezien door het team. Verschillen tussen jouw kijk en die van teamleden kunnen zorgen voor verdeeldheid en kunnen er zelfs toe leiden dat het team zich splitst in verschillende kampen. Probeer dit te voorkomen door je zo neutraal mogelijk op te stellen.