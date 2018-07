Nationale Thuiswerkdag: zo word je er beter in TVM

20 juli 2018

10u49 2 Carrière Het is vandaag Nationale Thuiswerkdag. En van thuis uit kunnen werken heeft zo zijn voordelen. Het biedt een oplossing voor de grote mobiliteitsdiscussie, de combinatie werk-privé wordt makkelijker en uit onderzoek van Forbes bleek eerder dit jaar al dat werknemers er gelukkiger én productiever van worden. Al is dat laatste iets dat sommige mensen moeten trainen. Heb je het gevoel dat je net minder gedaan krijgt thuis? Dankzij deze tips word ook jij een pro.

1. Sta niet veel later op

Het is aanlokkelijk, maar probeer niet tot tien minuten voor je moet beginnen in bed te blijven liggen. Natuurlijk kun je wat later opstaan dan normaal, maar het is belangrijk dat je niet al té veel afwijkt van je gangbare routine. Neem nog steeds een douche, maar pak er misschien wat meer tijd voor. Hetzelfde geldt voor het ontbijt. Het is en blijft een werkdag, gedraag je niet alsof het weekend is want dan loopt het gegarandeerd mis.

2. Doe de belangrijkste taken eerst

Ben je een ochtendmens en dus het meest productief tijdens de voormiddag? Gebruik dan je eerste twee werkuren om de belangrijkste taken af te handelen: creatief denken, schrijven, ontwerpen of problemen oplossen. Je concentratie daalt tijdens de dag dus het is slimmer de minder belangrijke taken voor na de middag te houden.

3. Werk in blokken van 1 tot 2 uur

Het is onrealistisch te denken dat je concentratie de hele dag op hetzelfde niveau blijft, vooral bij creatieve beroepen. Verdeel je dag dus in blokken van 1 of 2 uur en neem tussenin pauzes. Probeer jezelf voor elk ‘werkblok’ een doel te stellen en dit te halen.

4. Laat je niet afleiden

Het is verleidelijk om je thuis door allerlei dingen te laten afleiden. Maar probeer te focussen en je grenzen te stellen. Wat je moet doen voor je werk komt nu op de eerste plaats. Je kunt tijdens de middagpauze nog altijd even de was insteken of wat strijken, maar doe het niet vlug-vlug tijdens de uren.

5. Zorg voor het middageten

Bereid je voor op het middageten zodat je geen extra tijd verliest. Is de koelkast leeg ’s middags? Dan moet je waarschijnlijk eerst nog beslissen wat je graag zou willen eten, waar je het gaat halen en dit dan ook effectief nog doen. Tegen de tijd dat je terug thuis bent en klaar bent om te beginnen werken is er veel (te veel) tijd overheen gegaan.

6. Denk na over de plaats

De plaats waar je gaat werken, doet er wel degelijk toe. Om productief te zijn is het dan ook best dat je niet gaat werken vanuit je bed of vanuit de zetel. Zet je aan een bureau, of aan de keukentafel. Bewaar afstand tussen de plaats waar je ontspant en waar je werkt.

7. Wat je aandoet heeft wel belang

Ga niet de hele dag in pyjama werken. Door je 's ochtends aan te kleden, geef je aan je hersenen het bericht dat je van 'slaapmodus' naar 'werkmodus' gaat. Uiteraard hoef je daarvoor geen oncomfortabele skinny jeans aan te trekken en lippenstift op te doen. Probeer gewoon niet te werken in de kleren waarmee je juist uit bed kwam.

8. Hou online contact met collega's

Uit de studie van Forbes bleek dat thuiswerken wel één groot nadeel heeft, het is namelijk niet zo goed voor de relatie met collega's. Probeer daarom contact te houden met elkaar via online chatprogramma's zoals Slack. Ga er niet de hele dag lang in zitten roddelen, maar het helpt wel om het 'groepsgevoel' te behouden en je kunt er makkelijk ideeën met elkaar in aftoetsen.

