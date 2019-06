Minder stress én een betere sfeer: de voordelen van honden op kantoor LDC

20 juni 2019

10u57 0 Carrière Morgen is het ‘Take Your Dog To Work Day’, een hoogdag voor alle hondenliefhebbers. Zo’n viervoeter op de werkvloer is niet alleen schattig om te zien. Het zou ook de stress verminderen, werknemers gelukkiger maken en zorgen voor een leukere sfeer. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau iVox.

Bijna 1 op de 4 Belgische gezinnen heeft thuis een hond rondlopen. Voor katten is dat zelfs 1 op de 3. Het is dan ook een logisch gevolg dat huisdieren steeds belangrijker worden. Dat blijkt ook uit de studie bij 1.000 Belgen door iVox op vraag van dierenvoedingfabrikant Mars. Maar liefst 9 op de 10 baasjes noemt hun favoriete viervoeter een volwaardig lid van het gezin. De overgrote meerderheid stelt dat Fifi en co. hen gelukkiger maken, en zowat 70% van de Belgen zegt dat een huisdier hen het gevoel geeft dat ze nodig zijn. Een huisdier - en dan vooral een hond - maakt het bovendien makkelijker om mensen te ontmoeten, en 6 op de 10 vindt dat honden een stad gezelliger maken.

Kortom, honden - en katten - zijn wel degelijk de beste vrienden van de mens. Heel wat baasjes trekken ‘s ochtends dan ook met een portie schuldgevoel de deur achter zich dicht om naar het werk te vertrekken. “Is dat beestje niet ongelukkig, zo een ganse dag alleen thuis?” Gelukkig bestaat er een poepsimpele oplossing: neem je hartendief gewoon mee naar het werk. Morgen kan het alvast, want dan is het ‘Take Your Dog To Work Day’.

Zo’n kantoorhond heeft bovendien een heleboel voordelen. 6 op de 10 verwacht dat het de sfeer op het werk verbetert, mensen gelukkiger maakt, helpt tegen de stress en de sociale interactie tussen collega’s bevordert. Dat wordt trouwens bevestigd door de werknemers van Mars, waar honden en katten hun baasjes vergezellen naar kantoor.

Nog volgens het onderzoek zou 1 op de 3 werknemers openstaan voor een kantoorhond, maar in praktijk is dat bij slechts 6% toegestaan. Enkele voorbeelden zijn Nestlé, Com&Co en huisdierenverzekeraar Petplan. Ook kledingketen ZEB verwelkomt vrijdag meer dan 15 honden op het hoofdkantoor als testcase. Wil jij morgen ook een kwispelende vriend introduceren op de werkvloer? Dan komen deze tips van enkele ervaringsexperts van pas.

Tip 1: Overleg met je baas is belangrijk. Het invoeren van een diervriendelijk bedrijfsbeleid moet immers passen binnen de bedrijfscultuur en de strategische keuzes van het bedrijf.

Tip 2: Zo’n kantoorhond is niet alleen rozengeur en maneschijn. Zo kan het geblaf je concentratie verstoren en heeft zo’n beestje een impact op de hygiëne. Sommige collega’s zijn misschien zelfs bang van honden. Maak daarom werk van een huisreglement, waarin je alle regels duidelijk neerpent.

Tip 3: Duid een verantwoordelijke aan die checkt of het huisreglement wordt nageleefd. Als er iets misloopt, kan hij of zij samen met de baasjes op zoek naar een oplossing.

Tip 4: Doe het stap per stap. Breng je pluizige collega eerst een paar uurtjes mee, daarna een halve dag, om dan op te bouwen naar volledige dagen! Zo kunnen de hond, het baasje en alle collega’s wennen aan de nieuwe situatie.

Tip 5: Voorzie een tikje ‘infrastructuur’. Zorg dat er een plek is om de honden uit te laten en let erop dat er een cleaning kit aanwezig is voor eventuele ‘ongelukjes’.