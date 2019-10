Exclusief voor abonnees Millennial, probeer je werk eens als baantje te zien Madelon Meester

09 oktober 2019

12u11

Bron: De Volkskrant 0 Carrière “Je kunt alles bereiken in je leven als je maar wilt.” Het is een zin die de meeste millennials erin gestampt krijgen. Mooi natuurlijk, maar het brengt ook druk met zich mee. Werk móét leuk zijn en een carrière flitsend. Waarom niet gewoon genoegen nemen met een baantje?

Het is niet al te best gesteld met de werktevredenheid van de millennial. Uit een dit jaar verschenen onderzoek van Deloitte onder ruim 13.000 millennials uit 42 landen, blijkt dat 49 procent van deze groep van plan is om binnen nu en twee jaar van job te veranderen.

De redenen?

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen