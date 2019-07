Michelle Obama is de meest bewonderde vrouw van 2019 Margo Verhasselt

19 juli 2019

09u44 5 Carrière Maak plaats Taylor Swift en Queen Elizabeth II, Michelle Obama is officieel de meest bewonderde vrouw in de wereld.

Een nieuwe poll door marktonderzoekfirma YouGov toont aan dat de voormalige first lady aan de top van de wereldwijde populariteitslijst staat, daarmee stoot ze de voormalige kampioene Angelina Jolie van de troon (zij belandt nu op de derde plaats). De firma ondervroeg meer dan 42.000 mensen in 41 landen om hun data te bekomen. Op de tweede plaats staat Oprah Winfrey en juist onder de top 3 strandt the Queen of England.

De volledige top 20:

1. Michelle Obama

2. Oprah Winfrey

3. Angelina Jolie

4. Koningin Elizabeth II

5. Emma Watson

6. Malala Yousafzai

7. Peng Liyuan

8. Hillary Clinton

9. Tu Youyou

10. Taylor Swift

11. Madonna

12. Angela Merkel

13. Deepika Padukone

14. Priyanka Chopra

15. Ellen DeGeneres

16. Aishwarya Rai

17. Sushmita Sen

18. Theresa May

19. Melania Trump

20. Yang Mi