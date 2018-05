Met deze 3 tips voor een cv op maat scoor je gegarandeerd die droomjob TVM

24 mei 2018

15u10 0 Carrière Voor wie op zoek is naar een job, is een cv een heel belangrijk visitekaartje. Wie steeds dezelfde variant naar iedereen rondstuurt, is volgens rekruteringsbureau Hays dan ook niet goed bezig. Ze geven enkele tips voor een cv op maat.

"Je verstuurt best geen tientallen algemene sollicitaties achter elkaar. Dit heeft een averechts effect en je verspilt wellicht je tijd door te solliciteren voor een job boven of onder je niveau. Bovendien herkennen recruiters een algemene sollicitatie onmiddellijk. Solliciteer daarom enkel voor een job die bij je past en maak tijd vrij om je cv hierop af te stemmen," aldus rekruteringsbureau Hays.

Ten eerste is het belangrijk om stil te staan bij wat een recruiter of potentiële werkgever zoekt wanneer zij je cv in handen krijgen. Zij letten er niet enkel op of je aan het eisenpakket van de job voldoet, maar proberen ook af te wegen of jouw vaardigheden en ervaring bij de functie passen. Hoe meer je cv overeenstemt met de cultuur en kenmerken van het bedrijf, hoe sneller jouw sollicitatie in de massa zal opvallen.

Een cv op maat klinkt misschien als een tijdrovend proces, maar het kan je kansen op een interview aanzienlijk verhogen.

3 tips voor een goed afgestemd cv

Hoe pas je je cv het beste aan? Hays somt enkele belangrijke tips op die je hierbij zullen helpen. Een cv dat goed aansluit op een vacature zal een recruiter eerder aanspreken dan een algemeen exemplaar.

1. Ga op zoek naar trefwoorden

Neem de vacature door en markeer de belangrijkste trefwoorden. Noteer deze en groepeer ze in de volgende categorieën: soft skills, technische vaardigheden en werkervaring. Dat maakt het achteraf gemakkelijker om diezelfde trefwoorden in de verschillende onderdelen van je cv te verwerken: persoonlijk profiel, vaardigheden en arbeidsverleden.

2. Pas je persoonlijk profiel aan

Hierna pas je je persoonlijk profiel aan. Leg de lezer uit waarom je graag in deze sector en bij dit bedrijf wilt werken. Zorg ervoor dat je profiel overeenkomt met de kwaliteiten, ervaring en persoonlijkheid die in de taakomschrijving worden beschreven. Probeer ook de toon van je profiel aan de stijl van de vacature aan te passen. Je zal zo de recruiter zijn interesse zeker wekken.

3. Overloop je arbeidsverleden

Vergeet daarnaast zeker niet om tijd aan je werkervaring te besteden. Het is belangrijk om de waarheid niet te verbloemen. Pas deze zo aan dat je net die projecten en prestaties benadrukt die in de vacature worden vermeld. Dit zal opnieuw aantonen waarom jij de juiste persoon voor de functie bent.

Het vereist wat tijd om je cv aan de vacature aan te passen. Dit betekent waarschijnlijk dat je geen tientallen sollicitaties per dag kunt versturen. Geen probleem, want in onze uiterst competitieve arbeidsmarkt wint kwaliteit steeds van kwantiteit. Zorg er dus voor dat jouw sollicitatie er tussenuit springt door elk cv aan te passen en verstuur deze met een duidelijk doel: dat interview binnenhalen.