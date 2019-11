Meisjes zijn even goed in wiskunde als jongens LDC

11 november 2019

15u05

Bron: CNN 1 Carrière Nog steeds kiezen meer jongens voor wiskundige en technische opleidingen dan meisjes. Vreemd, want er zijn geen aanwijzingen dat jongens ook écht beter zijn in wiskunde. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Het stereotype dat jongens beter zijn in wiskunde dan meisjes is al meerdere keren onderuit gehaald door wetenschappers. Het enige nadeel? De meeste studies zijn gebaseerd op scores op examens of toetsen. Nu hebben onderzoekers van de Carnegie Mellon University zich verdiept in het onderwerp en gekeken naar het brein van jonge kinderen. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Science of Learning.

Aan het onderzoek werkten 104 kinderen tussen 3 en 10 jaar oud mee. Zij moesten enkele cognitieve testen oplossen en video’s over wiskunde bekijken. In de tussentijd lagen ze in een MRI-scanner. “We hebben gekeken welke delen van het brein actief worden als de kinderen bezig zijn met wiskunde, en of dit bijvoorbeeld andere delen zijn dan als ze het alfabet lezen”, vertelt Jessica Cantlon, professor ontwikkelingsneurologie.

Cantlon en haar onderzoeksteam ontdekten dat het brein van meisjes op exact dezelfde manier reageert als dat van jongens. Waarom het clichébeeld bestaat dat jongens een betere aanleg hebben voor STEM-opleidingen, kunnen ze niet met zekerheid beantwoorden. Ze vermoeden dat vooroordelen een grote rol spelen. Zo heeft eerder onderzoek al aangetoond dat veel leerkrachten meer tijd spenderen met jongens tijdens wiskundelessen, wat hun prestaties later kan beïnvloeden.

“We moeten bewuster omgaan met stereotypen”

Vorig jaar kwamen wetenschappers van de KU Leuven met gelijkaardige resultaten op de proppen. Zij hadden een onderzoek opgestart bij 410 kleuters in Vlaanderen. Elke kleuter moest onder andere 8 wiskundige testjes oplossen, bijvoorbeeld voorwerpen tellen, cijfers benoemen, getallen ordenen en eenvoudige sommen zoals 3 + 2 oplossen.

“Individueel zijn er wel degelijk grote verschillen, maar voor geen enkele van de acht onderzochte taken is er een verschil tussen jongens en meisjes vastgesteld”, stelde professor Bert De Smedt van de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek destijds vast. “De gemiddelde scores liggen erg dicht bij elkaar. Dat jongens vaker de eindtermen voor wiskunde halen, is dus niet het gevolg van een verschil in aangeboren vaardigheden.”

Het is een feit dat jongens op het einde van de lagere school vaak beter scoren dan meisjes op het vlak van wiskunde. Hoe dat komt, weet ook De Smedt niet met zekerheid. “Het is mogelijk dat bepaalde stereotypen zoals ‘meisjes hebben minder interesse in wiskunde’ hierin een rol spelen. Onbewust kunnen deze veronderstellingen leiden tot lagere verwachtingen ten aanzien van meisjes. We moeten bewuster omgaan met deze stereotypen, zowel in het onderwijs als in de opvoeding. Aangezien jongens en meisjes er evenveel aanleg voor hebben, moet de interesse in wiskunde bij hen in gelijke mate aangewakkerd worden.”