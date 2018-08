Me-time op het werk maakt je productiever Liesbeth De Corte

15 augustus 2018

11u04

Bron: Well + Good 0 Carrière Of je nu vaak met de auto op de baan bent, af en toe thuis werkt of op een open kantoor zit: kans is groot dat je nagenoeg de hele tijd in contact staat met je baas en collega's. Alleen maar goed, denk je? Toch niet. Volgens Amerikaanse onderzoekers lijdt zelfs je productiviteit er onder.

Die deadline komt er aan, dus je wil je niet 100%, maar 200% kunnen concentreren. Maar dan vraagt die ene collega via een online chatprogramma als Slack of je haar een handje wil helpen. Enkele minuten later begint je telefoon te rinkelen, want de ene collega die thuis werkt zit met een vraag. Vervolgens komt je chef een babbeltje slaan en polsen hoe het zit met die andere opdracht. Uiteindelijk is het een uur verder: waar zat je? Juist ja, die ene deadline die met rasse schreden dichterbij komt. Op de een of andere manier verrast het nieuwe onderzoek van Harvard Business School ons niet. Daaruit blijkt immers dat productiviteit lijdt onder zulke non-stop communicatie.

Om tot die conclusie te komen, deelde professor Ethan Bernstein een aantal proefpersonen op in drie groepen. Ze kregen allemaal dezelfde opdracht: een complex probleem oplossen. De ene groep moest dit volledig individueel doen, de andere mocht af en toe samenwerken en de derde groep moest heel de tijd overleggen. Samenwerken als een team leverde wel degelijk de beste resultaten op, op voorwaarde dat de teamleden ook af en toe tijd apart hadden om alles te overlopen. De uitgebreide resultaten worden volgende week gepubliceerd in het online vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Op zich is die visie niet super vernieuwend, beseft ook Bernstein. Het gebeurt al jaren zo dat collega's samen vergaderen en dan weer in hun eentje gaan verder werken. Het enige verschil? Tegenwoordig wordt die cyclus onderbroken door nieuwe technologieën. "Die kortstondige momenten dat je alleen werkt, worden verstoord door nieuwe technologieën die altijd 'aan' staan. Hierdoor raakt onze capaciteit om problemen op te lossen ook in de war", besluit de professor.

De enige oplossing? Eventjes me-time nemen. Laat die chatbox voor wat het is, neem afstand van al je mails en laat die telefoon maar rinkelen. Je krijgt misschien eventjes het gevoel dat jij je job niet goed uitvoert, maar op het einde van de dag heb je wel wat efficiënter gewerkt.