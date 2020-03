Maten, makkers en collega’s: is het slim om samen te werken met je vrienden?

Acht uur per dag, vijf dagen per week zit je samen met je collega’s. Dan is het maar best dat je goed overeenkomt. Of - zoals Gert Verhulst zegt - dat het je beste maatjes zijn. Toch waarschuwt psychologe en carrièrecoach Roos Woltering dat een vriendschap op de werkvloer delicaat is. “Het is niet omdat jullie goede vrienden zijn, dat jullie ook een goede professionele tandem vormen.”

Voor de musical ‘Vergeet Barbara’, een eerbetoon aan Will Tura’s 80ste verjaardag, gaat Gert Verhulst het podium op. En hij doet dat niet alleen. Integendeel, hij neemt zijn beste kameraden James Cooke, Jelle Cleymans en Jonas Van Geel met zich mee.

“In het dagelijks leven gaan wij al zo dikwijls met mekaar om, het leek ons leuk om professioneel óók iets samen te doen”, zo vertelde Verhulst aan HLN. “Dit is anders dan samenwerken met drie gewone collega’s. Maar ik vind het net leuk om mij te laten omringen door mijn vrienden. Dat geeft een ontspannen manier van werken. En als de sfeer waarin je werkt goed is, is dat voor alles goed. Bij mij heeft dat op alles een positieve invloed, zelfs op mijn creativiteit. Ik vind het leuker om een verhaal te bedenken voor James, Jelle en Jonas dan voor acteurs die ik minder goed ken.”

Pingpongen

De topman van Studio 100 is vast en zeker niet de enige die er bewust voor kiest om samen te werken met vrienden. Al bestaan daar geen cijfers over. “Het is wel geweten dat er op de werkvloer heel gemakkelijk vriendschappen kunnen ontstaan”, verklaart psychologe en carrièrecoach Roos Woltering. Best logisch eigenlijk, want je spendeert veel tijd met hen. Meer dan met je partner, vrienden of familie.

“Daarbovenop komt nog eens dat bedrijven vaak kijken of iemand goed in het team past, wanneer er een nieuwe werknemer aangenomen wordt. En bij veel organisaties kan je gezellig ontbijten, lunchen en avondeten, staat er een pingpongtafel in een recreatieruimte of kan je met z’n allen gamen. Die dingen zorgen ervoor dat je niet alleen zit te staren naar je computer, maar elkaar ook op een andere manier leert kennen.”

Het is trouwens niet omdat je vriendschappelijk met elkaar omgaat, dat je plots besties bent. “Pas als je werk niet meer de basis is van jullie relatie, is er effectief sprake van vriendschap. Wanneer je niet alleen praat over de baas, deadlines en opdrachten, maar ook over persoonlijke onderwerpen. Of wanneer je afspreekt naast het werk en elkaars verjaardag viert.”

Voordelen

Bazen zullen misschien fronsen bij gegibber en geklets op kantoor, maar het biedt wel degelijk onweerlegbare voordelen. Zelfs op vlak van efficiëntie. “Je vindt het gewoon leuker om naar je werk te gaan als er aardige mensen rondlopen”, stelt Woltering. “Je doet ook meer voor mensen die je tof vindt. Je bent bereid om informatie uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en voor elkaar in de bres te springen, zonder dat je daar meteen een wederdienst voor verwacht. Alleen maar goed voor het bedrijf, dus.”

Als collega’s kan je je plots ergeren aan die extreme stiptheid

Maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s aan verbonden zijn. Zeker als je eerst vrienden bent en dan de handen in elkaar slaagt, bevind je je op glad ijs. “Het is niet omdat jullie goede vrienden zijn, dat jullie ook een goede professionele tandem vormen. Als vrienden valt het je bijvoorbeeld niet op dat je maatje heel secuur is, maar als collega kan het zijn dat je je ergert aan die extreme stiptheid”, legt de carrièrecoach uit. “Het wordt helemaal ingewikkeld als één van de twee promotie of meer verantwoordelijkheden krijgt.”

Starten als collega’s om dan vriendschappen te smeden, vindt Woltering minder hachelijk. “Je wordt alleen maar bevriend met de collega’s met wie je het goed kunt vinden. Zijn er ergernissen? Dan blijft jullie relatie gewoon professioneel.”

Ga in relatietherapie

Ook Woltering werkt graag samen met vrienden. Een tip die ze geeft aan iedereen die samen een bedrijf opstart: begin er niet onbezonnen aan, maar ga eerst in relatietherapie. “Dat klinkt misschien vreemd, maar het is echt nuttig. Je kan op voorhand overlopen wat er mis kan lopen en wanneer er wrijving kan optreden. Zo ben je als bevriende collega’s tenminste goed voorbereid."

“Leer je iemand kennen op de werkvloer waar het goed mee klinkt? Dan zou het onnozel zijn dat er geen mooie vriendschap mag ontstaan. Maar het is wel belangrijk dat je er zorgvuldig mee omgaat. Het is irritant voor andere collega’s als ze het gevoel hebben dat ze geen deel mogen uitmaken van bepaalde zaken. Maak dus geen gesloten clubje, maar wees verwelkomend naar anderen. Dat zal de sfeer op de werkvloer alleen maar bevorderen."

Heel praktisch: wat als je ook buiten de bedrijfsmuren met elkaar optrekt? Nodig je alle collega’s uit op je verjaardagsdiner, babyborrel of trouwfeest? Inclusief je baas? Of enkel je beste maatjes? “Vraag alleen maar de mensen waar je je comfortabel bij voelt. Niet de collega’s of bazen waarbij je de werkpet moet opzetten”, raadt de carrièrecoach aan. “Stel: je hebt tien collega’s. Als je goed overeenkomt met drie van hen, kan je dat trio uitnodigen. De overige zeven niet. Alleen wanneer je negen mensen aardig vindt, kan je het niet maken om één collega niet te vragen. Dan creëer je echt het gevoel dat je mensen uitsluit.”

