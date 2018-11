Manon Beernaert (23) danst bij moeder Isabelle Beernaert (45): “Ik heb altijd geweten dat ze dit kon” NINA

17 november 2018

16u06 0 Carrière Topchoreografe Isabelle Beernaert en haar dochter Manon schitteren momenteel samen in de balletvoorstelling ‘Le Temps Perdu.’ Voor hen een heilzame ervaring op het juiste moment: “Manon komt mijn tijd opeisen. En terecht”, aldus Isabelle.

Isabelle Beernaert is een van de meest gelauwerde theaterproducenten van het land. Ze wijdt haar leven aan haar grootste passie: dans. Privé liep het niet altijd over rozen. Ze verloor heel jong een zus en een broer, maar groeide op met de onvoorwaardelijke steun van haar ouders. Zelf heeft ze drie kinderen van een andere vader. “Dat de relaties niet mochten duren is jammer, maar Manon, Noam en John-Matthew zijn ware geschenken”, zegt ze daarover.

Dochter Manon is haar partner in crime op het podium. In Isabelles voorstelling ‘Le Temps Perdu’ schittert Manon als danseres in een hoofdrol. “Eindelijk heb ik het gevoel dat ik het goed genoeg doe voor mama.”

Is ‘Le Temps Perdu’ net zoals je andere voorstellingen autobiografisch?

Isabelle: “Inderdaad. ‘Le Temps Perdu’ is een ode aan het dagelijks leven. Op een bepaald moment sta je als mens stil, kijk je terug en zie je hoe snel alles veranderd is. En stel je de vraag: waarom verliezen we zoveel tijd? We werken, we moeten altijd presteren, en onderweg verlies je mensen. Mijn zusje was drieëntwintig toen ze stierf: ik weet al mijn hele leven dat het rap gedaan kan zijn.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN