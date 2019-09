Leading ladies op het filmfestival van Oostende: “ik laat liever een rol passeren dan dat ik er niet achter sta” mv

06 september 2019

16u00 0 Carrière Oostende baadt deze week in de wondere wereld van de film. Deze drie vrouwen verdienen er hun plekje in de spotlights: actrice Lynn Van Royen als gezicht van het Filmfestival. Regisseur Anke Blondé, van wie de bekroonde film ‘The Best of Dorien B.’ het festival opende. En actrice Janne Desmet met haar eerste filmrol in De Patrick.

“Als Master van het Filmfestival Oostende ben ik het gezicht van het festival en mocht ik een overkoepelend thema bedenken. Ik koos voor ‘leading ladies’. Omdat het deel is van wie ik ben, van hoe ik in de wereld sta en hoe ik wil dat vrouwen gezien worden”, vertelt Lynn. Het volledig interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Hier geven we je alvast een kijkje achter de schermen van de fotoshoot.

