Lawaai op de werkvloer neem drastisch toe: zo kun jij je toch concentreren in een open kantoor TVM

12 juni 2018

15u21 0 Carrière Allemaal gezellig en wel, zo werken in open kantoren. Alleen blijkt uit een nieuw onderzoek van Oxford Economics, in opdracht van Plantronics, dat geluidsoverlast in het open kantoor erger en erger wordt. En dat bevordert de productiviteit en het welzijn allesbehalve. Amper 1% van de werknemers zegt zich te kunnen concentreren zonder extra maatregelen te nemen. Wij geven meteen een aantal praktische tips mee zodat het toch lukt.

Voor het onderzoek interviewde Oxford Economics in 2018 zo’n 500 werknemers wereldwijd uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Leidinggevenden werden apart gesproken. De meerderheid geeft aan dat er bijna constant geluid op de werkvloer is, en dat een stilteruimte ontbreekt voor vergaderingen en het uitvoeren van geconcentreerd werk. In vergelijking met het onderzoek uit 2015 blijkt bovendien dat de omstandigheden sindsdien flink verslechterd zijn.

Met als gevolgd dat 75% van de medewerkers zegt dat ze regelmatig naar buiten moeten lopen om zich te kunnen concentreren en 32% gebruikt een headset om afleiding tegen te gaan. Zij die in de meeste luidruchtige kantooromgevingen werken, voorspellen zelfs dat ze hun baan in de komende zes maanden zullen opzeggen. Nog opvallend is dat amper 40% van de werkgevers het verband tussen lawaai, afleiding en productiviteit begrijpt. 54% van de managers denkt bovendien dat hun medewerkers over de middelen beschikken die ze nodig hebben om lawaai en afleiding op kantoor te verminderen, maar slechts 29% van de werknemers is het daarmee eens.

Millennials

Ah de millennials, de meest veelbesproken generatie aller tijden. Ze mogen hun carrière waarschijnlijk dan wel gestart zijn in zo’n open kantooromgeving, dat wil absoluut niet zeggen dat ze er tevreden over zijn. Zo vindt amper 9% van hen een werkomgeving met veel lawaai energiek tegenover 30% van de oudere collega’s. Maar 38% (t.o.v. 48%) is tevreden met de kantoorinrichting en bijgevolg vindt 89% ook dat hun organisatie iets moet doen aan dit probleem.

Tips

Heb jij het ook zo moeilijk om je te concentreren op het werk? Het boek “Hoogsensitief @ Work” reikt praktische tips aan. We schreven er eerder al een uitgebreid artikel over, maar sommen nog eens een paar tips op.

- Gebruik de mogelijkheden die er zijn. Aarzel niet om een andere werkplek te kiezen als je geconcentreerd moet werken of als er op een bepaalde dag te veel drukte is.

- Vraag of het mogelijk is om een dag thuis te werken. Je bespaart reistijd en je kunt geconcentreerd doorwerken. Zorg er wel voor om voldoende aanwezig te zijn op je werkplek zodat je betrokken blijft bij je collega’s. Ook dat is belangrijk.

- Werk je ergens waar een cleandesk-beleid is en ben je iemand die graag een eigen plantje, wat foto’s en persoonlijke spullen rond zich heeft? Maak een selectie van wat items, zet ze in een doosje, stal ze uit als je ’s morgens start en berg ze ’s avonds weer op.

- Maak van je laptop je persoonlijke werkplek. Luister naar je favoriete muziek via oortjes of via een hoofdtelefoon, zet je vakantie- of familiefoto’s op je bureaublad en stel reminders in als het tijd is voor een kop koffie of thee.

- Neem initiatief, denk creatief en out-of-the-box om zelf enkele voorstellen te doen die voor jou het verschil maken. Werk ze uit en leg ze voor aan je leidinggevende.