Laura Tesoro blijft bezig tijdens de crisis: “Computer en micro tussen de was, dat is mijn homestudio”

Carrière Haar clubtour viel in het water, The Voice Kids ligt stil, maar intussen ziet Laura Tesoro (23) ook de voordelen van de lockdown in: minder stress én het is een goede relatietest. “Ik ben zo blij dat ik Jordan heb.”

Op je Instagrampagina postte je een gebroken hartje toen de festivals afgelast werden. Is je zomer nu mislukt?

“Al jaren doe ik elke zomer zo’n dertig shows. En nu niets. Het zal een groot gemis zijn. Anderzijds besef ik: er moest ooit een rustzomer komen. Voilà, die keuze is nu gemaakt voor mij.”

Ook je clubtour van je album Limits werd geannuleerd.

“Uiteraard – veiligheid en gezondheid gaan keihard voor – maar het was wel even balen. Ik keek er heel hard naar uit om het live leven in te blazen en mensen te horen meezingen. Daarvoor maak je het toch. Nu moet ik dat een jaar uitstellen. Maar ergens stelt het me gerust dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.”

Je bent coach bij The Voice Kids. Wanneer komt dat weer op de buis?

“We weten niet wanneer we de opnames kunnen hervatten. We willen het vooral veilig doen. Via mail houden we contact, we nemen filmpjes op en we hebben al nummers gekozen voor de halve finale en de finale. Zo kunnen de kinderen repeteren en kunnen wij hen feedback geven. Het is roeien met de riemen die we hebben.”

Ik heb nu een homestudio geïnstalleerd. Allee, een micro en computer tussen mijn was

Hoe blijf jij creatief bezig?

“Ik probeer de tijd gunstig te gebruiken. Ik heb zelfs een homestudio geïnstalleerd. Stel je er vooral niet te veel bij voor. Meer dan een computer en een micro tussen de was is het niet. (lacht) Ik krijg veel vragen van bijvoorbeeld Qmusic of MNM om iets in te zingen, en ik ben blij dat ik op die manier de mensen een hart onder de riem kan steken. Toch iets tofs tussen al dat deprimerende nieuws. Al is het financieel moeilijk. Van zo’n filmpje zal ik geen boterham meer eten. Het is vrijwilligerswerk. Ik loop veel inkomsten mis, maar het heeft geen zin om erover te zagen. Ik draag liever mijn steentje bij, hoe klein ook.”

De crisis dwingt tot nadenken. Is er iets veranderd in je leven?

“Ik ben meer betrokken bij hoe het met iedereen rondom mij gaat. In de voorbije drukke jaren vergat ik soms te vragen: hoe gaat het? Ik stuur mijn vrienden nu ook postkaartjes, om te laten weten dat ik aan hen denk.”

Alleen zou ik zot worden

Lukt het opgesloten zijn met je lief?

“Het is een goede relatietest, hè, maar het zit snor. Ik ben zo blij dat ik Jordan heb. Alleen zou ik zot worden. Ik ben een groepsmens. Het klinkt superoppervlakkig, maar ik kijk het meest uit naar een terrasje met vrienden en die gezellige momenten met elkaar.”

Je werd in 2016 knap tiende op het Eurovisiesongfestival. Dit weekend zou het liedjesfestijn doorgaan in Rotterdam. Balen dat ook dat uitgesteld is?

“Op zich ben ik geen diehardfan. Ik was niet aan het aftellen of zo. Maar sinds ik deelgenomen heb, heeft het een extra plekje in mijn hart. Ik vind het vooral erg voor de artiesten. Ik weet hoeveel werk daarin kruipt. Een halfjaar voorbereiding voor niets. Ik baal dus mee.”

