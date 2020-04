Laura Dern (53) beleeft de tijd van haar leven: “Ik kan nu eindelijk alles geven”

Big Little Lies, Little Women en een Oscar voor de film Marriage Story. Ze noemt het haar wederopstanding of ‘Dernaissance’. Een boeiend gesprek over echtscheidingen, MeToo, familie en bijzondere vrouwen.

Ze had het zelf nooit verwacht, maar het is een feit: Laura Dern zit midden in de drukste periode uit haar veertigjarige carrière. Of haar ‘Dernaissance’, zoals ze het zelf noemt. Haar filmcarrière begon al op dertienjarige leeftijd, toen ze naast Jodie Foster in Foxes speelde. Later acteerde ze in David Lynch’s Blue Velvet (1986) en Wild at Heart (1990), en daarna in het meer gekende Jurassic Park (1993). Maar nu pas lijkt Dern echt op dreef.

Voor haar rol als Renata in de successerie Big Little Lies kreeg ze in 2018 een Golden Globe voor beste vrouwelijke bijrol. Ze speelt naast Meryl Streep en Emma Watson in het bejubelde Little Women, de verfilming van de gelijknamige wereldklassieker uit 1866 van schrijfster Louisa May Alcott. En voor haar rol in Marriage Story kreeg ze dit jaar de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Dern heeft dus de tijd van haar leven, en dat in een sector die niet bepaald bekendstaat als gunstig voor vrouwen van vijftig plus.

“Het gaat niet alleen om werk krijgen”, vertelt ze over zichzelf en de vriendinnen van haar generatie, zoals Julianne Moore, Nicole Kidman en Naomi Watts. “We krijgen ook de kans om gecompliceerde, dynamische karakters te spelen. Ik weet nog dat ik in 2011 de hoofdrol van een bipolaire vrouw kreeg in de komische tv-serie Enlightened. Dat was nooit gezien: komedie gestuurd door vrouwen. Mijn collega Larry David kon de meest gecompliceerde rollen spelen, maar zodra mijn personage in beeld kwam, was het ‘Oh oh, zij is mondig en onsympathiek.’ En toen doken na ons eerste seizoen series op zoals Nurse Jackie en Veep. Het heeft echt de deuren geopend naar een nieuw televisielandschap. Ik beleef nu een fantastische tijd, waarin ik alles kan geven. Ik denk niet dat ik ooit zo genoten heb als nu. Mijn passie voor het vak is alleen maar aangewakkerd.”

Pijnlijke scheidingen

In Marriage Story speelt Dern de rol van Nora, de bikkelharde echtscheidingsadvocaat van Nicole (Scarlett Johansson). Nicoles echtgenoot, Charlie. (Adam Driver) is volledig van de kaart wanneer zijn vrouw van New York naar Los Angeles verhuist met hun zoontje en advocaten inschakelt om de voogdij uit te vechten. Met haar perfecte outfits, dure kapsel en venijn, is Nora precies wie je aan je zijde wil in een rechtszaal. De scènes met Nora zijn brutale gevechten waarin emoties puur voor de sport verpulverd worden.

Iets wat Dern vanaf de eerste rij heeft kunnen meemaken. Haar ouders, de acteurs Diane Ladd en Bruce Dern, gingen uit elkaar toen zij drie was. Ze was nog te jong om zich de omstandigheden te herinneren, maar haar jeugd stond wel in het teken van de gevolgen van de scheiding.

“Nu zijn mijn ouders weer close en ze gaan zelfs samen op vakantie, maar ze zeggen nog altijd dat het makkelijker was geweest als ze geen echtscheiding hadden moeten meemaken. Dat ze me als vrienden hadden kunnen opvoeden. Het is de vuile strijd die bij een scheiding wordt uitgevochten die schade berokkent. Dát is de echte tragedie.”

Moederfiguur

Zelf scheidde ze ook, van muzikant Ben Harper, met wie ze toen twee jonge kinderen had, Ellery (nu 18) en Jaya (nu 14). Na relaties met Jeff Goldblum, Billy Bob Thornton en Nicolas Cage, trouwde Dern in 2005 met Harper. Acht jaar later was hun huwelijk voorbij. “Als kind uit een gebroken gezin wilde ik mijn kinderen een hechte familie bieden. Iets waar ik zo sterk in geloofde, brokkelde voor mijn ogen af. Het was hartverscheurend. Ik ben katholiek opgevoed, dus toen ik ging scheiden kon ik alleen maar denken: dit is een zonde.”

Haar moederrol neemt Dern uiterst ernstig. Toen haar zoon geboren werd, nam ze achttien maanden vrij. En nu heeft ze haar agent gevraagd om haar de komende maanden geen nieuwe scripts te tonen. Zo kan ze Ellery bijstaan tijdens zijn laatste schooljaar. “Dat is mijn grootste uitdaging als alleenstaande, hardwerkende actrice: hoe kan ik ervoor zorgen dat ze op me kunnen rekenen als ik zo vaak weg ben? Hun vader toert vaak, dus ik kan hem niet zomaar zeggen: ‘Ik ben er donderdag niet.’ Gelukkig helpen mijn moeder en mijn nanny.”

25 jaar geleden vroeg een producent nog om geen borstvoeding te geven in het bijzijn van de crew Laura Dern

In Little Women speelt Dern Marmee, de moeder van de zusjes March, een soort ‘patroonheilige’ van de moeders in de literatuur. De film werd opgenomen tijdens de eerste maanden zwangerschap van regisseur Greta Gerwig (die je misschien kent van Lady Bird, waarvoor ze een Oscarnominatie kreeg, red.). De cast wist van niets. “En dat is maar goed ook”, zegt Dern. “Je werkt samen met een geniale schrijver en regisseur, die toevallig ook vrouw is. En nog krijg je de vraag: ‘Hoe was het om geregisseerd te worden door een vrouw?’ Dat zou alleen maar erger geweest zijn als we van de zwangerschap geweten hadden. Ik nam 25 jaar geleden een film op met een vrouwelijke regisseur die net een kind gekregen had. De producent vroeg haar om geen borstvoeding te geven in het bijzijn van de crew. Dat was zogezegd een teken van zwakte!”

Op de barricades

Van alle personages die ze mocht vertolken, sluit Marmee het dichtst aan bij Derns eigen karakter. “Marmee is warm en liefdevol, maar vanbinnen is ze furieus. Over hoe het gesteld is met de wereld en de plaats van vrouwen, en omdat haar man er niet is om zijn dochters te helpen opvoeden.”

Ook Dern straalt empathie uit, maar deinst er niet voor terug om haar boosheid te uiten. Vooral over de positie van vrouwen. Toen de MeToobeweging op gang kwam, getuigde ze bij Ellen DeGeneres over haar eigen ervaring met seksueel geweld op veertienjarige leeftijd. Ze hoopte zo de beweging steun te bieden. “Het raakt me wanneer iemand de MeToobeweging omschrijft als een fase of feministisch”, zegt ze. “Vrouwen hebben al lang voor de media de zaak-Weinstein aan het licht brachten, hun ervaringen onder de aandacht gebracht. Wat die zaak wel duidelijk gemaakt heeft, is dat anderen zich achter je zullen scharen als je je stem durft te gebruiken. Gelukkig is hij nu veroordeeld. Er verandert dus wel iets.”

Dern doet alles wat ze kan voor vrouwen. Zo praat ze ook over ‘sisterhood’ en haar ‘tribe’, waartoe haar Big Little Lies-tegenspeelsters Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz en – nu ook – Meryl Streep behoren. “Gisteren stuurden we elkaar nog: ‘Gaan we binnenkort samen op vakantie? Ik mis jullie zo!’ De vriendschap is écht. Meryl zit niet in de chat, maar we mailen wel. Meryl speelde ook in Little Women, dus ik beschouw haar nu als familie.”

Niets mis met rimpels

Op haar zeventigste maakt Streep deel uit van een groeiende groep Hollywoodvrouwen die zich verzetten tegen plastische chirurgie. Ook Dern kiest voor die piste. Haar voorhoofd beweegt, haar lachlijntjes plooien. “Voor mij is het belangrijker dat ik me goed voel. Ik mag er niet aan denken dat we als vrouwen dat intieme moment na het opstaan ook nog eens onzeker moeten zijn. Jezus, dat krijgen we al de hele dag over ons heen.”

Er schuilt schoonheid in lachlijntjes en rimpels Laura Dern

“Mijn moeder schreef affirmaties op haar spiegel,” gaat ze verder. “Zo zag ze die boodschap telkens wanneer ze naar zichzelf keek. Voor mij was het fantastisch om haar te horen zeggen “Je kan dit, lieverd. Kom op!” Mijn dochter hoorde me onlangs kritiek geven op mezelf en ze was daar erg van aangedaan. Ik heb me uitgebreid geëxcuseerd, want het is natuurlijk te belachelijk voor woorden.”

Het deed Dern dan ook veel plezier om te zien dat Isabella Rossellini op 67-jarige leeftijd opdook in campagnes van Lancôme. “Dat is precies wat ik mijn dochter wil meegeven. Er schuilt schoonheid in lachlijntjes en rimpels,” zegt Dern.

Dern lijkt precies wat Hollywood vandaag nodig heeft. Gelukkig begint Hollywood dat ook zelf eindelijk in te zien.