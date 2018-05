Lastige meeting met collega’s voor de boeg? Drink een kopje koffie Liesbeth De Corte

25 mei 2018

07u22

Bron: PsyPost, CNBC 0 Carrière Toegegeven: ook wij starten de dag graag met een kopje koffie. Jammer genoeg lijken wetenschappers het maar niet eens te worden of het zwarte goud nu vooral voordelen of nadelen heeft. Een nieuwe studie neigt naar het eerste kamp en stelt dat cafeïne je omgang met collega’s kan verbeteren.

“Er is al heel wat onderzoek uitgevoerd naar koffie, maar de meeste wetenschappers bekijken hoe het zwarte goud een individu beïnvloedt,” zo steekt hoofdauteur Vasu Unnava van de University of California van wal. “Daarom wilden we eens nagaan of het drankje ook invloed heeft op groepen.”

Het onderzoeksteam van Unnava verzamelde 134 studenten, stuk voor stuk koffiedrinkers. Ze kregen allemaal de opdracht om een kwartier lang een discussie te voeren over Occupy Wall Street, de Amerikaanse protestbeweging die in 2011 ontstond. Al snel werd duidelijk dat er een groot verschil was tussen de mensen die op voorhand cafeïne voorgeschoteld kregen en de mensen die geen drankje kregen. De eerste groep kon zich veel beter concentreren op het onderwerp. Bovendien waren ze ook vriendelijker tegen hun gesprekspartners en haalden ze meer plezier uit de discussie.

Betere teamplayers

Achteraf werd het experiment nog een keer herhaald, maar sommige proefpersonen moesten gewone koffie drinken, de anderen cafeïnevrije koffie. Ze wisten zelf niet welke soort voor hun neus stond. Toch kwamen er exact dezelfde resultaten naar boven, zo schrijven de bollebozen in het wetenschappelijke vakblad Journal of Psychopharmacology. “Het lijkt er dus op dat het zwarte goud koffiedrinkers alerter maakt, waardoor ze zich beter kunnen focussen op een taak. Voor wie regelmatig een shotje cafeïne nodig heeft, kan koffie ook helpen om een betere teamplayer te zijn.”

Toch moet je de studie ook met een korreltje zout nemen. Zo werden er maar 134 studenten onderzocht en kregen ze het verbod om enkele uren voor de proef nog koffie te drinken. “We zijn dus niet zeker of het bakje troost hen alerter maakte, of dat de rest minder bij de pinken was omdat ze al eventjes geen koffie meer hadden gedronken”, geeft Unnava toe. “Bovendien waren de meeste mensen het eens met elkaar. De resultaten zouden misschien anders zijn als er een hevige discussie was ontstaan. Er is dus duidelijk nog verder onderzoek nodig,” besluit ze.