Lange to-do-lijst? Dit zijn de beste apps om je te helpen Ronald Meeus

28 mei 2018

09u27 0 Carrière Ons dagelijkse leven, zowel privé als op het werk, lijkt soms niet meer dan een aaneenschakeling van taken die moeten worden afgevinkt. Uw smartphone kan daar een onschatbare hulp in worden. Hier zijn de vijf beste to-do-apps die er te vinden zijn.

Bij het bekijken van alle digitale to-dolijsten in dit overzicht hebben we een heel eenvoudig criterium gehanteerd: heeft wat u ermee kunt doen een meerwaarde op een klassieke papieren to-dolijst? Iets neerkrabbelen is namelijk vaak sneller en makkelijker dan een app opengooien, zoeken door de interface van het ding en vervolgens uw taken neertypen. Eerlijk: qua snelheid gaan deze takenplanners het niet gauw winnen van het klassieke blaadje papier. Maar ze hebben gelukkig nog een hoop andere talenten die de traditionele methode niét heeft.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN