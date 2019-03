Kwart van de Vlamingen verveelt zich op het werk AVA

28 maart 2019

05u00 50 Carrière Eén op de vier Vlamingen verveelt zich op het werk. Bij jongeren tussen de 18 en 34 jaar gaat het zelfs om een kleine helft: 45%. "Hun verwachtingen zijn vaak te groot."

Vijftigplussers vervelen zich daarentegen veel minder tijdens de uitoefening van hun job (15%). Dat blijkt een onderzoek van Protime, een bedrijf dat zich specialiseert in tijdsregistratie en werkplanning, bij meer dan 1.000 werkende Vlamingen. Het grote verschil tussen jong en oud verklaart Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, door de hoge verwachtingen die jongeren hebben bij een eerste job. "Zij zijn blij met elke kans die hen aangeboden wordt, ook als die niet even goed aansluit bij wie ze zijn of wat ze graag doen. Hun verwachtingen zijn vaak veel groter dan de realiteit." Ouderen hebben door hun ervaring een beter beeld van wat de job zal inhouden. "Zij hebben hun match al gevonden, dat verklaart het verschil."

Surfen op internet

Verveling op het werk kan verschillende oorzaken hebben. "Te veel routinewerk is zeker een boosdoener, maar ook te weinig zelfstandigheid kan zorgen voor een verveeld gevoel." Een goede band met collega's is van cruciaal belang. "Als werknemers onderling niet goed overeenkomen, zorgt dat voor sociaal isolement, waardoor mensen zich sneller gaan vervelen", aldus Godderis. Begin je op kantoor nét te veel uit het raam te staren of rond te surfen op internet? "Ga dan zelf op zoek naar een uitdaging en probeer zo je werk aantrekkelijker te maken", raadt de professor aan. "Communiceer duidelijk met je leidinggevende, en ga op zoek naar waar je goed in bent en wat je graag doet.”