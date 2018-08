Krijg je jouw werk maar niet af? Deze alledaagse gewoonte is mogelijk de schuldige Nathalie Tops

01 augustus 2018

16u08

Bron: Aangeboden door Goed Gevoel 0 Carrière De stapel 'in' die maar blijft groeien, terwijl het bakje met afgewerkte opdrachten verdacht leeg blijft: het is een herkenbaar fenomeen. En mogelijk is niet een te hoge workload, maar wel een alledaagse gewoonte de oorzaak: het internet!

Professor Theo Compernolle bestudeert al jaren de invloed van moderne technologie op onze hersenen. Dat die ons dommer zou maken, daar wil hij niets van weten. "Wij gaan er gewoon dom mee om", zo poneert hij. Handleiding gezocht? Met zijn ‘Zo haal je meer uit je brein: efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden multitaskende wereld’ levert hij ons een snelcursus in beter breinbeheer. Wij haalden er een van de belangrijkste lessen uit: klik op 'afmelden!'

Want...

De eeuwig flikkerende groene bol die aangeeft dat we ‘online’ zijn, noemt Compernolle de voornaamste oorzaak van gebrek aan efficiëntie. Bovendien doet die hyperconnectiviteit de keuzevrijheid verdwijnen, zo stelt hij. We voelen permanent de druk om ‘asap’ een digitaal antwoord op de dringende vragen van anderen te formuleren. Wachten is dan ook niet meer aan de homo digitalis besteed. En dat heeft zijn gevolgen voor onze prestaties én ons welzijn op de werkvloer.

Professor Compernolle: "Het belangrijkste risico voor professionals is dat hyperconnectiviteit bijzonder schadelijk kan zijn voor reflectie, grondige studie, echte gesprekken en discussies. Onze intellectuele prestaties lopen daardoor aanzienlijk terug. E-mails en berichten moeten beantwoord worden, voicemails beluisterd, en socialemediakanalen moeten altijd up-to-date zijn. Op de achtergrond blijft de nieuwsfeed non-stop draaien. Die continue stroom van informatie slorpt al onze energie op. Door die overdaad heb je niet langer de tijd om alle input te sorteren, te verwerken en je eigen ideeën te ontwikkelen. Daardoor raakt je brein als het ware oververhit: de informatieverwerking sputtert ten gevolge van de overdaad. Bijgevolg wordt het onmogelijk om doordachte keuzes te maken en beslissingen te nemen. Dat verergert het subjectieve gevoel van overbelasting, veroorzaakt chronische hersenstress op de achtergrond en werkt demotiverend."

Massaverstrooiingswapens

E-mail, sociale media, games en onlinenieuws bestempelt hij stuk voor stuk als massaverstrooiingswapens. "Want als je er voortdurend mee bezig bent, ben je altijd online, ben je een multitasker, vergroot je je negatieve stress en blijf je te laat op: vier prestatie-ondermijnende vliegen in één klap. Geen wonder dat mensen het over een monster hebben. Een Frankenstein dan wel, want we hebben dit gruwelijke wezen zelf gecreëerd." De oplossing voor dit probleem is niet echt vergezocht. "Ga geregeld offline", luidt het advies van Compernolle.

"Je moet minimaal twee keer per dag een blok van telkens drie kwartier nemen om offline te gaan. Of je baas nu een antwoord op zijn e-mail wil, of je partner de verliefde sms’jes mist: verdedig dat recht met hand en tand. Pas dat ene advies toe en je intellectuele productiviteit zal aanzienlijk verbeteren. Voor de meeste mensen liggen de beste uren van zo'n denkwerkblok trouwens in de ochtend."

Zo haal je meer uit je brein: efficiënter en creatiever werken in een hyperverbonden multitaskende wereld, Theo Compernolle (Lannoo, € 14,99)