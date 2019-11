Kijk je op tegen de nieuwe werkweek? 6 dingen die je nu kan doen om de stress te verminderen VW

03 november 2019

16u48

Bron: Greatist 0 Carrière Het weekend zit er alweer bijna op, net zoals de herfstvakantie. Kijk jij een beetje op tegen de werkweek die volgt? Dan ben je zeker niet alleen. De stress die op zondagavond vaak de kop opsteekt kreeg zelfs een naam. De ‘Sunday Scaries’ staat voor het knagende gevoel in je buik dat ergens op zondag begint. Dit is wat je eraan kan doen.

1. Maak jezelf er niet druk over

Het is zeker en vast oké om met een klein knoopje in je maag op te zien tegen de werkweek die komt. Probeer het gevoel dus niet meteen te kop in te drukken, maar zeg het gerust even luidop dat je niet wil gaan werken morgen. Door het uit te spreken raak je meteen van een hele hoop opgekropte emoties af. Weet ook dat iedereen wel eens opziet tegen een nieuwe werkweek. Dat jij dat gevoel ervaart wil waarschijnlijk niet zeggen dat je je job niet graag doet, alleen dat je wat opkijkt tegen de hele rompslomp die met een drukke werkweek gepaard gaat.

2. Schrijf je zorgen neer

Maak een lijstje met de dingen die je stress bezorgen voor de komende week. Schrijf neer welke deadlines, meetings en to-do’s je hebt. Door het neer te pennen krijg je je zorgen uit je hoofd en zorg je ervoor dat stress zich niet nodeloos opbouwt in je lichaam.

3. Stel een weekplanning op

Bekijk je agenda voor de komende week en maak een planning op van wat er wanneer gedaan moet worden. Zo ga je niet alleen met minder zorgen de nieuwe week in, maar krijg je waarschijnlijk ook veel meer gedaan. Beperk je lijst niet alleen tot to-do’s voor het werk, maar schrijf ook boodschappen en persoonlijke afspraken op. Hoe meer je op papier zet, hoe minder je in je hoofd moet opslaan en hoe meer ruimte er daar is voor leuke dingen. Stel voor jezelf wel een tijdslimiet in van 10 à 15 minuten om je lijstje te maken, zodat je er niet te veel tijd aan verliest.

4. Zoek iets om naar uit te kijken tijdens de week

Weekplanning op papier gezet? Dan kan je nu op zoek gaan naar iets waar je elke dag naar kunt uitkijken. Dat kan een afspraakje met een geliefde of vrienden zijn, maar evengoed een aflevering van je favoriete TV-serie, een uurtje sporten of een gezellige avond in de zetel met een goed boek. Zorg ervoor dat je elke dag een momentje plant om dingen te doen die jou gelukkig maken.

5. Zoek je ‘waarom’

Nog steeds niet van je stress-en angstgevoelens verlost? Denk dan even na en ga op zoek naar je ‘waarom’. Is je job niet langer je droomjob? Ga dan op zoek naar de reden waarom je ze nog doet? Om de rekeningen te kunnen betalen? Om op reis te kunnen gaan met je partner? Om de katten te kunnen voederen of de kinderen te kunnen kleden? Het waarom van je daden opschrijven helpt je om betekenis te vinden, zelfs al is je job niet meer 100% je ding.

6. Maak er een gezellige avond van

Maak het beste van de laatste uurtjes van je weekend door er optimaal van te genieten. Maak het gezellig op zondagavond en plan alleen maar dingen die je echt leuk vindt en waar je een ontspannen gevoel aan overhoudt. Zo kan je als de best mogelijke versie van jezelf aan de nieuwe werkweek beginnen.