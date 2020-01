Kaars die ‘ruikt naar penis’ kaart genderloonkloof aan Roxanne Wellens

24 januari 2020

13u02

Bron: Metro 0 Carrière Vorige week bracht Gwyneth Paltrow’s lifestylemerk Goop een kaars op de markt die zou ruiken naar Gwyneth’s vagina. Taxi, een Canadees reclamebureau, kwam op de proppen met een variant die ruikt naar, jawel, penis. De kaars is qua uiterlijk identiek aan die van Gwyneth maar kost toch 25 procent meer. Daarmee wil het bedrijf de loonkloof aankaartten die er nog steeds tussen mannen en vrouwen bestaat.

De “This Smells Like My Penis” kaars heeft een duidelijke boodschap: stop de loonsongelijkheid tussen genders. Waar Gwyneths kaars werd verkocht voor 75 dollar, kost deze er 100. De productbeschrijving geeft daar een verklaring voor: “Hoewel het in Canada verboden is om vrouwen minder te betalen dan mannen, is de gender loonkloof sterker dan ooit. Voor elke dollar die mannen verdienen, verdienen vrouwen 75 cent. Het is tijd om die loonkloof te verbranden.” (lees verder onder de foto).

Het is twijfelachtig of de kaars ook echt bestaat, omdat hij nog niet te verkrijgen is en werd ontwikkeld door een reclamebureau. De opbrengsten van de kaars, als ze toch op de markt komt, zouden volgens Taxi gaan naar de Canadese Women’s Foundation. Daarbij wordt vermeld dat de kaars niet écht naar penis ruikt, maar eerder geurloos is.