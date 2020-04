Jonge toptalenten Thibau Nys (17), TikTok-ster Céline Dept (20) en zangeres Sunday Rose (24) laten zich niet kennen door het coronavirus: “Iedereen denkt dat ik stinkend rijk ben. Wat een misverstand”

Jonge uitblinkers in hun vak, dat zijn ze. En ook al gooit het coronavirus nu even roet in het eten, Thibau Nys (17), TikTok-ster Céline Dept (20) en zangeres Sunday Rose (24) laten zich niet kennen: “We dromen hard, we werken hard.”

De Nieuwe Lichting-winnares Sunday Rose (24): “Mijn studies heb ik opgegeven voor de muziek. Halfslachtig werk leidt tot niets”

Haar echte naam is Rachel Mulowayi. Maar omdat je als Rachel, op zijn Vlaams uitgesproken, in het buitenland niet veel potten breekt, streek de zangeres haar overwinning in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel op als Sunday Rose. Ondertussen schopte ze het ook tot in de halve finale van Humo’s Rock Rally. “Ineens gaat alles heel snel voor mij. Dankzij een zetje van mijn manager, DJ Murdock. Hij had me voor beide zangwedstrijden ingeschreven. Ik ben zelf nogal kritisch. Veel te perfectionistisch. Mijn liedjes lagen al jaren in de schuif. Ik had echt een schop onder mijn kont nodig. Mijn overwinning geeft me meteen een goed idee van waar ik sta.”

Je muzikale toekomst ziet er veelbelovend uit. Het enige wat je van een doorbraak weerhoudt, is een gevaarlijk virus.

“Ja, mijn optreden in Trix werd geannuleerd. En de finale van de Rock Rally wordt vast ook wel uitgesteld. De hele culturele sector wordt heel zwaar getroffen. Gelukkig kan ik thuis muziek maken. Misschien levert deze periode wel nieuw werk op. Sinds december werk ik als stewardess bij Air Belgium, maar al mijn vluchten zijn geannuleerd. Ik heb tijd zat.”

Je hebt je studies idea & innovation management opgegeven voor je zangcarrière. Hoe vertel je zoiets aan je ouders?

“Dat was moeilijk. Thuis hebben ze er altijd op gehamerd dat een toekomst in de muziekwereld veel te onzeker is. Nochtans zijn we een heel muzikale familie. Mijn vader heeft als jongeman altijd in een koor gezongen. Ik was een goede student, maar mijn motivatie was weg. Uiteindelijk hebben mijn ouders mijn beslissing goed opgenomen. Halfslachtig werk, dat leidt tot niets. Ze zien dat muziek mijn grote passie is.”

Je oudere zus Sarah gaf haar carrière acht jaar geleden een boost met The Voice van Vlaanderen. Niks voor jou?

“Oh, nee. Zo’n grote show. Ik was amper 16. Sarah en ik hebben wel lang samen YouTubevideo’s met covers gemaakt. Daar kregen we goede commentaren op. Artiesten begonnen me uit te nodigen om samen muziek te maken. En voor featurings. Zo ben ik te horen op Celebrate van Coely. Zij is een jeugdvriendin. De goesting om zelf op de voorgrond te treden, werd steeds groter. Ik heb me gewoon lang onzeker gevoeld. Onterecht. Tijdens de preselecties van Humo’s Rock Rally, mijn vuurdoop als frontzangeres, was het publiek zo chill. De band amuseerde zich. Ik voelde me helemaal ontspannen. Het was een fantastische ervaring.”

Het nummer waarmee je scoorde, Worst I Ever Had, gaat over je ergste vriendje ooit. Is dat geïnspireerd op je persoonlijke leven?

“Ja. Het gaat over vriendjes die denken dat ze geen moeite meer hoeven te doen zodra de buit binnen is. Mijn ouders schrokken toen ze dit lazen, want ik heb thuis nog nooit een vriendje voorgesteld. Net als Amy Winehouse, een van mijn grote inspiratiebronnen, pluk ik mijn teksten graag uit het echte leven. Oké, het leven van Amy was misschien niet zo rooskleurig, maar het leverde wel wereldnummers op.”

Wil jij je Congolese roots ook in je repertoire verwerken?

“Dat probeer ik wel. Het grappige is dat, door mijn afkomst, mijn muziek makkelijk gecategoriseerd wordt als ‘soul’ of ‘r&b’. Ik ben in Vlaanderen geboren. Ondertussen ben ik wel een keertje in Congo geweest. Dat was life-changing. Net zoals mijn tantes, nonkels, nichten en neven ben ik nogal chill en laidback.”

Waar wil je over vijf jaar staan?

“Mag ik even dromen? Dan hoop ik internationaal bekend te zijn, op grote festivals op te treden en de studio te delen met beroemde artiesten. Binnenkort ga ik een featuring doen met Bryan Mg, ook een opkomend talent. Hij maakt Nederlandstalige afromuziek. Zo’n samenwerking helpt ons allebei vooruit. Ook met Angèle zou ik ooit graag het podium willen delen. En ik zou het niet erg vinden om het succes van Beyoncé te evenaren. Constant in de picture staan, dat zie ik wel zitten. Nu ik eindelijk de stap heb durven zetten, zijn mijn ambities brandend groot.”

TikTok-ster Céline Dept (20): “Iedereen denkt dat ik stinkend rijk ben. Wat een misverstand”

Of ze TikTok niet zou installeren, vroeg haar vriend, youtuber Michiel Callebaut, haar een jaar geleden. Ondertussen heeft Céline al 6 miljoen volgers (and counting!) op de videoapp bij elkaar gesprokkeld, waarmee ze zichzelf tot populairste Belgische TikTok-ster kroonde. ‘Mijn geheim? Veel berichtjes posten. Ik ben heel creatief in mijn video’s. Zet zelf ook trends. Zo speel ik toneeltjes, gebaseerd op populaire TikTok-oneliners uit films, series of liedjes. Zulke originele filmpjes scoren ontzettend goed. Net zoals mijn voetbalfilmpjes, waarin ik knappe trucjes toon. Soms kost het me wel dertig takes, maar dat heb ik er graag voor over. Mijn filmpjes hebben ondertussen al veel meisjes ertoe aangezet om zelf voetbal te gaan spelen.”

Influencers worden de nieuwe supersterren genoemd. Mee eens?

“Zo voel ik me zeker niet. Op straat word ik nochtans constant aangesproken voor selfies en handtekeningen. Rustig naar de supermarkt gaan, dat lukt niet meer. Leve Collect&Go. Trouwens, de gemiddelde influencer post gewoon foto’s met producten op Instagram. Mijn vriend Michiel en ik maken fulltime originele content voor TikTok, YouTube én Instagram. Noem ons liever digitale contentcreators.”

In tijden van corona zitten jullie vast op rozen?

“We kunnen veilig aan de slag blijven. Omdat alle schoolkinderen thuis zijn, is het wel lastiger om de straat op te trekken voor video’s. En er zijn ook wat opdrachten weggevallen, zoals de Kevin De Bruyne Cup en mijn jurywerk voor De Strafste School. Toch probeer ik aan deze crisis een positieve draai te geven. Iedereen zit thuis, dus ik post meer video’s. Mijn volgers, vooral jongeren, vragen daar ook om. ‘Help, het is vijf weken geen school. Maak méér video’s, alsjeblief.’”

Ben je je bewust van jouw voorbeeldfunctie?

“Heel zeker. Alcohol, geweld en gokscènes zal je niet zien passeren in mijn filmpjes. En hoeveel deugd humor in deze barre tijden ook kan doen, van ‘corona’ hou ik mijn handen af. Er sterven mensen aan. Ik ga ook heel bewust in tegen de druk om perfecte plaatjes te tonen. Wees gewoon trots op jezelf, hoe je er ook uitziet.”

Al die likes, wordt dat geen verslaving?

“Mijn omgeving is daar meer mee bezig dan ik. Mijn filmpjes worden gemiddeld 1 miljoen keer bekeken. Vorige maand was er zelfs eentje bij met 125 miljoen views. ‘Oei, zo weinig?’ klinkt het dan als een filmpje blijft steken op 600.000 of 700.000 views. Hard om te horen. Dat is toch nog altijd crazy?”

Zie je toekomst in een leven als TikTok-ster?

“O, jawel. Elke dag komen er nog nieuwe apps uit. Kansen genoeg om te grijpen. Maar vergis je niet, dit is geen luxejob. Het is hard werken. Op beeld ziet alles er leuk en gezellig uit, maar achter de schermen zijn we constant in de weer met het uitwerken van nieuwe ideeën en bewerken van video’s. De verwachtingen zijn hooggespannen. Als ik twee video’s in mijn slaapkamer maak, dan krijg ik meteen de reactie: ‘Wééral in je slaapkamer.’ Of: ‘ Je hebt wéér die rode trui aan.’ Soms stoppen Michiel en ik er zelfs extra geld in, om de content origineel te houden.”

Stinkend rijk, dat zijn jullie dus nog niet?

“Nee, dit levert ons een gemiddeld Vlaams loon op. Voordelen in natura zijn er genoeg. Hoe leuk een gesponsorde wagen, een ontmoeting met Ronaldinho of pizza met truffels ook is, daar kan je niet van leven. Om rijk te worden met sociale media, moet je naar het buitenland. Wij monteren onze video’s nog altijd thuis op de slaapkamer bij de ouders van Michiel.”

De Belgische top heb je al bereikt. En nu?

“Ik blijf altijd hoger mikken. Charli D’Amelio, de bekendste TikTok-ster, heeft 41 miljoen volgers. Ze is een 15-jarig Amerikaans meisje, dat vooral dansvideo’s maakt. Tot wel vijf keer per dag. Leuk om te volgen, maar ik blijf liever mijn eigen koers varen.”

Cyclocrosser Thibau Nys (17): “Ik geef mezelf nog vier tot vijf jaar om mee te draaien op topniveau. Anders stop ik ermee”

Gezondheid boven alles. Dat geldt zeker voor een cyclocrosser die in topconditie wil blijven. Op het moment van onze fotoshoot zat Thibau Nys samen met zijn vriendin Melanie al vrijwillig in lichte lockdown bij zijn ouders. “Als sportman spring ik sowieso altijd heel voorzichtig om met mijn lijf. Voorlopig heb ik me thuis nog niet verveeld. Ik hang vaker in de zetel te netflixen, maak mijn huiswerk, speel online spelletjes op de PlayStation met vrienden of bel met mijn familie.”

Heeft het virus impact op jouw wielercarrière?

“Het cyclocrossseizoen begint pas opnieuw in september, dus dat is beperkt. Meestal probeer ik in deze periode wel wat wielerwedstrijden op de weg mee te pikken. Alles is afgelast. Mijn voorjaarstraining op Mallorca gaat evenmin door. Omdat het zéér kalm is op de baan, kan ik mijn trainingen wel perfect overdag afwerken. Anders moet dat allemaal na de schooluren gebeuren.”

Als wereldkampioen bij de junioren ben jij je vader al voorbijgestreefd in zijn cyclocrossparcours. Hoe neemt hij dat op?

“Oh, heel ludiek. Mijn vader en ik hebben een opperbeste band. Op de fiets delen we dezelfde explosiviteit, techniek en koersinzicht. Maar voor alle duidelijkheid, ik doe mijn eigen ding. Tijdens grote wedstrijden kan ik het hoofd ook beter koel houden. Daar slaagde mijn vader pas op latere leeftijd in. Het wielerwereldje is zo’n vertrouwde omgeving. Dat geeft me een zekere voorsprong.”

Delen jullie ook kwaliteiten waar je minder trots op bent?

“Als topsporter ben je altijd een klein beetje egoïstisch. Alles en iedereen moet wijken voor het doel dat je voor ogen hebt. Er moet gezond eten op tafel komen, ik wil op tijd naar bed, mijn trainingsschema heeft prioriteit op andere afspraken. Na een wedstrijd kan er wel nog een McFlurry van McDonald’s vanaf. Of een pak friet. Ik leef nog niet zo spartaans als mijn vader. Als ik later prof word, dan ligt het anders. Om mijn doel te bereiken, heb ik veel over.”

Hoeveel tijd geef je jezelf om mee te draaien op topniveau?

“Vier tot vijf jaar. Anders stop ik ermee. Ik zou het niet kunnen opbrengen om als twintigste in het klassement te blijven meedraaien. Mijn eerste jaar bij de profs, dat zal een beproeving worden. Tijdens een wedstrijd ben ik keihard gefocust op ‘als eerste over de streep raken.’ Ik ben een slechte verliezer. Dé grootste valkuil? Dat is te veel ineens willen. Je moet op het juiste moment een tandje bij steken. Anders bots je op een muur en maak je geen progressie meer.”

Hangt jouw succes af van het nest waarin je opgegroeid bent, denk je?

“Dat heeft zeker meegespeeld. Als klein manneke ging ik met mijn BMX het wedstrijdparcours al verkennen om mijn vader advies te geven. En als zesjarige liep ik in China rond op de Olympische Spelen. Ik kwam al in contact met heel wat topsporters, zakenmannen en premiers. Dat vormt je als mens. En mijn ouders zijn zelf ook twee geweldige leraars voor het leven. Allebei heel ondernemend, altijd bereid om grenzen te verleggen, goed voor iedereen. Na hun scheiding heb ik snel geleerd om mijn plan te trekken. De dagen dat ik bij mijn moeder of vader ben, kies ik zelf uit. Melanie en ik zijn ook graag onder ons tweetjes.”

In de liefde heb je iedereen in snelheid gepakt. Je bent toch al vier jaar samen met Melanie?

“Ja. Melanie staat helemaal achter mijn carrière. Vóór een belangrijke wedstrijd helpt ze me om de rust te bewaren. En ze houdt me met beide voeten op de grond. We willen zo snel mogelijk van school zien te raken, geld verdienen én gaan samenwonen. Elke zomer brengen we samen al een langere periode op Mallorca door. En de voorbije weken zijn we nog niet van elkaars zijde geweken.”