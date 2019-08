Je werk beu? 5 essentiële tips bij een carrièreswitch Geert Bouckaert Nele Annemans

30 augustus 2019

11u52

Bron: The Guardian, eigen berichtgeving 0 Carrière Uit onderzoek van Securex blijkt dat veel Belgen van werk willen veranderen, maar niet durven. Ben jij je job ook grondig beu en ben je overtuigd dat een andere job je ook gelukkiger zal maken? Dit zijn onze beste tips voor een feilloze carrièreswitch.

1. Neem afstand

Misschien ben je wel uitgekeken op je job omdat je moe bent. Slaapgebrek kan in alles je oordeel negatief beïnvloeden. Zorg dus dat je voldoende slaapt, of neem desnoods wat vakantie. Eventjes verdwijnen uit de dagelijkse sleur geeft je de kans om alles beter in perspectief te plaatsen. Of misschien is het niet je job die je beu bent, maar is de balans tussen werk en privé niet meer in evenwicht. Als dat het geval is, heb je een andere oplossing nodig dan van werk veranderen.

2. Zet je talenten op een rijtje

Wil je je loopbaan toch een andere richting uitsturen, zet dan eerst op een rijtje waar je interesses liggen en wat je talenten zijn. Denk er ook goed over na of je je interesses ook wil vertalen in een carrière. Je hoeft niet altijd van je hobby je beroep te maken. Praat met mensen die doen wat jij graag zou doen om te weten hoe zij het hebben aangepakt.

3. Negeer negatieve reacties

Als je een radicale beslissing neemt, heeft iedereen de neiging om je raad te geven. En vaak is dat negatief advies: de meeste mensen zijn gewoontedieren en zullen je dus aanraden om op de vertrouwde paden te blijven en geen sprong in het duister te wagen. Negeer dat. Luister naar je eigen instinct en vertrouw op je eigen buikgevoel. Het is tenslotte jouw carrière.

4. Zorg ervoor dat je voldoende reserves hebt

Heb je de tijd genomen om alles goed te overdenken, heb je met een aantal mensen kunnen praten en ben je zeker dat een carrièreswitch de juiste keuze is? Ga je als freelancer of zelfstandige aan de slag? Wil je eerst nog een opleiding volgen? Zorg er dan voor dat je voldoende reserves hebt. Met zes maand loon heb je normaal gezien genoeg om jezelf wat ruimte te geven voor je je nieuwe plaats op de arbeidsmarkt verovert. Als je wat spaargeld hebt, neem je ook niet de eerste de beste opdracht aan.

5. Blijf beleefd tegen je collega's

Vertel je collega's eerlijk waarom je een andere richting uitgaat, maar verbrand geen bruggen. Probeer ook die collega die al zo lang op je zenuwen werkt, niet te beledigen. Het is een kleine wereld. De kans bestaat dat je je collega's ooit nog tegenkomt, misschien zelfs nodig hebt. Houd het professioneel en blijf beleefd en iedereen zal alleen maar lof voor je hebben als je naam ooit nog ter sprake komt.



Lees ook:

Een nieuwe job, zet ik de stap of niet?

Meer over Securex

werk