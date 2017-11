Je kan nu officieel voor 'influencer' studeren, inclusief diploma ND

15u08

Bron: Metronieuws 0 thinkstock Carrière Welke latte scoort het beste op Instagram? Wat is de perfecte filter bij een toast avocado en hoe krik je dat aantal volgers op? Je leert het allemaal op de Social Academy in Milaan, waar je kan studeren voor "influencer" en er zelfs een diploma aan overhoudt.

Twintig gelukkige studenten werden geselecteerd uit een totaal aantal inschrijvingen van 2000 om een échte influencer te worden. Een diploma aan de Social Academy in Milaan bewijst dat je 240 uren les hebt gevolgd in onder meer SEO, foto's en video's bewerken en interactie met volgers. De lessen duren zes maanden en bestaat uit vijf modules. Nog meer goed nieuws: de opleiding is gratis, en de twintig uitverkorenen zullen dus compleet kosteloos vanaf maart 2018 door het leven gaan als gecertificeerde influencers. Wie daarna de cursus wil volgen, zal wél een serieus bedrag moeten neertellen.

Dichter bij huis

Niet meteen zin om je naar Italië te verplaatsen voor dat felbegeerde diploma? Ook dichter bij ons in de buurt zijn er vandaag de dag alternatieven die je op weg kunnen helpen. In Gent kan je een postgraduaat 'digital storytelling' volgen aan het Kask, of ga naar de Nederlandse fashion academy voor een opleiding influencer marketing & online branding. Niet echt studeerambities? Het kan ook nog sneller en efficiënter met deze tips van Instagram-queens Céline en Talissa. Succes!