Je bent jong en je wilt wat! Hier letten twintigers best op als ze willen sparen Liesbeth De Corte

08 november 2018

17u30

Twintiger zijn, het is niet gemakkelijk. Je begint te werken, gaat voor het eerst alleen wonen en de kans is groot dat mensen uit je omgeving - ouders of betweterige vrienden - erop hameren dat je moet sparen. Niet evident, want je geeft de zuurverdiende centjes uiteraard ook graag uit aan je kleerkast, etentjes en verre reizen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan dus. Waar let je best op als je wat geld opzij wil zetten?

Mensen beginnen vaak te werken nadat ze tram 2 gepasseerd zijn. Je zou denken dat de verantwoordelijkheid over die eerste centen gepaard gaat met veel getwijfel en onzekerheden, maar niets is minder waar. Dat blijkt uit een rondvraag van de start-up LearnVest. Zij ontdekten dat twintigers best veel vertrouwen hadden in hun financiële zaakjes. Opvallend: hoe ouder de respondenten waren, hoe minder zeker ze waren over hun bankzaken. Ook mensen die meer geld op hun spaarboekje hadden staan, maakten zich trouwens zorgen. De verklaring? Hoe ouder je wordt, hoe meer dat de verantwoordelijkheden zich opstapelen, waardoor je dus ook meer stress krijgt.

De oplossing volgens LearnVest? Ook al vanaf een jongere leeftijd je centjes in een (figuurlijk) spaarvarken stoppen. Want hoe groter je financiële buffer is, hoe gemakkelijker het wordt om die wereldreis te maken, een bombastisch trouwfeest te organiseren of het huis van je dromen op de kop te tikken. Dat is nu eenmaal de werkelijkheid. Langs de andere kant blijft het een persoonlijke keuze of én hoeveel geld je opzij zet. In plaats van je een som op te leggen die je ‘moet’ sparen, geven we daarom enkele tips die van pas kunnen komen als je een vermogen wilt opbouwen.

1. Maak een noodbuffer

Een noodbuffer - het woord zegt het zelf al - is een spaarpotje dat je verzamelt voor wanneer je in de penarie zit. Dat kan van pas komen als je plots je job verliest, als er onverwachte kosten zijn aan je woonst of auto, of als je ineens op de operatietafel terecht komt. Volgens LearnVest reken je daarvoor best drie maandlonen uit.

2. Sparen, oké, maar waarvoor?

Wil je geld opzij leggen? Flink, dat is een volwassen keuze. Maar vraag jezelf ook af wat je ermee van plan bent. Zit je met een baksteen in de maag en hoop je binnen enkele jaren een huis te kopen? Wil je verhuizen naar het buitenland, waar het leven misschien duurder is? Droom je van een kroost à la de Von Trap-familie? Of is jouw grootste zorg een nieuwe smartphone kopen? Zet eerst op een rijtje wat je juist wil bereiken en wees realistisch over het bedrag dat je elke maand moet sparen. Afhankelijk van je doel kan je overwegen om je levensstijl te veranderen. Denk: wat minder uit eten gaan of minder shoppen bijvoorbeeld.

3. Geef niet te veel uit aan huur

Op een bepaald moment is het tijd om de vleugels uit te slaan en Hotel Mama te verlaten. Allemaal leuk en wel, zo’n eigen stekje, maar het betalen van huur kan het spaarproces bemoeilijken. Hoe weet je nu of een appartement of huis binnen jouw budget ligt of niet? LearnVest raadt aan om maximum 30% van je nettoloon uit te geven aan huur.

4. Vergeet je verzekeringen niet...

Een autoverzekering, brandverzekering, reisverzekering, hospitalisatieverzekering... Bij volwassen worden komen ook veel verzekeringen kijken. Verlies die dus zeker niet uit het oog én bespaar hier ook niet al te veel op. Check bijvoorbeeld of je een hospitalisatieverzekering krijgt via je werk. Wanneer dat niet het geval is en je dit niet zelf hebt geregeld, zou het typisch zijn dat de wet van Murphy toeslaat en jij plots onder het mes moet omdat je wijsheidstanden getrokken moeten worden.

5. ... en je pensioen!

Je pensioen lijkt nog ver (ver, ver, héél ver) weg, maar toch doe je er goed aan om hier ook al even bij stil te staan. Want voor wie er vroeg aan begint, is het veel gemakkelijker om voldoende geld opzij te zetten om te genieten van een zorgeloze oude dag. Panikeer. Vooral. Niet. Maak gewoon een afspraak bij je bank en bekijk samen welke pensioenspaarformule het best bij jou past. Je bankier zal je bovendien uitleggen dat je dankzij pensioensparen ook belastingvermindering krijgt: win-win dus.