Hug Your Boss-day: waarom vinden we het zo moeilijk om onze baas in de bloemetjes te zetten en hoe kunnen we het toch doen? Birte Govarts

18 september 2020

16u21 18 Carrière Vandaag is het Hug Your Boss-day, een initiatief om het belang van een goede relatie tussen baas en medewerker onder de aandacht te brengen en werknemers aan te moedigen om hun leidinggevende ook eens een schouderklopje te geven. Hoe komt dat we dat in de praktijk zo weinig doen? En hoe kunnen we onze baas vandaag in de bloemetjes zetten zonder over te komen als een ‘bazenpoeper’? Wij vroegen het aan wellbeing consultant Ann De Bisschop.

HR-dienstverlener Tempo Team peilde naar aanleiding van Hug Your Boss Day naar hoe het gesteld is met de relatie tussen werkgevers en werknemers na de moeilijke coronamaanden. Met een gemiddelde score van 6,4/10 zijn werknemers tevreden over hun leidinggevenden en hun aanpak van de coronacrisis. Bij ruim een derde scoort de baas zelfs 8/10 of meer. Volgens twee op drie van de ondervraagden verdient hun baas ook een schouderklopje, maar in de praktijk geven we dat zelden.

Toegankelijk leiderschap

“In veel gevallen is de kloof tussen werkgevers en werknemers te groot”, legt wellbeing consultant Ann De Bisschop uit, die vroeger een leidinggevende functie bekleedde bij Medialaan. “Bazen gaan er soms van uit dat ze autoritair en controlerend moeten zijn, maar dat is niet zo. Integendeel zelfs, want het creëert een grote afstand tussen jou en je medewerkers. Als je een motiverende, inspirerende baas bent die dicht bij zijn collega’s staat, die empathisch is en luistert, verklein je de kloof en is de kans op een schouderklopje veel groter.”

“Ik sprak vroeger ook nooit over ‘mijn mensen', maar wel over ‘mijn collega’s, en ook niet over ‘mijn werknemers’, maar wel over ‘mijn medewerkers’. Dat is op het eerste gezicht maar een klein nuanceverschil, maar zo geef je iedereen wél het gevoel dat jullie samen, als team, aan iets werken. Betekent dat dat er geen gezag moet zijn? Natuurlijk wel, maar gezag heeft eerder te maken met respect, openheid en communicatie, dan met autoriteit."

En nu ... actie!

Ann De Bisschop: “Wil je je baas vandaag in de bloemetjes zetten? Doe dat dan door hem of haar een warm en oprecht compliment te geven. Vergeet niet dat het als leidinggevende best lonely at the top kan worden, en een compliment doet altijd deugd. Het mooiste compliment dat ik zelf ooit kreeg, was dat ik mijn werknemers liet groeien en bloeien. En dat probeerde ik inderdaad ook te doen door niet controlerend te werk te gaan, maar hen vooral te motiveren en hen fouten te laten maken waaruit ze konden leren.”