Hoe van plaats veranderen op de werkvloer je carrière een boost kan geven Marloe van der Schrier

31 januari 2018

08u51

Bron: AD 0 Carrière Zit jij uit gewoonte dag in dag uit naast dezelfde collega? Misschien is het een goed idee om eens van plek te wisselen om meer uit je werkdag te halen. Je buurman is namelijk van invloed op de productiviteit of de kwaliteit van je werk.

Vervang je een gemiddelde buurman door iemand die twee keer zo productief is? Dan zal de productiviteit van de buurman ook met gemiddeld zo’n 10 procent stijgen. Onderzoekers aan Harvard onderzochten de invloed van collega’s op elkaars productiviteit en kwaliteit van werk als ze bij elkaar in de buurt zitten.

Voor dit onderzoek werden tweeduizend werknemers van een Amerikaans technologiebedrijf ingedeeld in drie groepen: medewerkers met een hoge productiviteit, personeel dat hoge kwaliteit werk aflevert maar langzaam is, en ‘generalisten’ die een beetje van beide hebben.

Talent heb je in je eentje, presteren doe je samen Lidewey van der Sluis

Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit, heeft dezelfde inzichten: "Je kunt niet in het luchtledige functioneren. Kwaliteiten zitten in een persoon, maar het is afhankelijk van de omgeving wat eruit komt. Talent heb je in je eentje, presteren doe je samen" Ze vergelijkt het met topsporters: een voetballer speelt anders bij een invalbeurt in een amateurteam dan bij een wedstrijd in een professioneel elftal.

Naast onderzoek naar effectiviteit en productiviteit, analyseerden de onderzoekers van Harvard ook de invloed van zogenoemde ‘giftige werknemers’: personeel dat om de een of andere reden betrokken is bij ongewenst gedrag (stelen, pesten, en ander ongepast gedrag) op de werkvloer. Zet er twee naast elkaar en de kans dat een van beiden wordt ontslagen, neemt toe met 27 procent. Ook als je jezelf goed gedraagt, is de kans groter dat je beïnvloed wordt. Blijf daar dus maar uit de buurt.

Zelf een goede zitplaats zoeken

Maar naast welke collega moet je nu eigenlijk wél gaan zitten om het beste uit jezelf te halen? "Bedenk goed wat je zoekt in een omgeving", adviseert Van der Sluis. "Als jij ambitieus bent, probeer dan mensen om je heen te verzamelen die dat ook zijn." Wel benadrukt ze dat we tegenwoordig ook beïnvloed worden door online samenwerking. Ook door digitaal contact kan je geïnspireerd raken door collega’s. "Uit onderzoek blijkt dat hoe hoger geplaatst de desbetreffende collega is, hoe meer impact dat heeft op het functioneren."

Betekent het nu dat we altijd naast mensen moeten zitten met dezelfde ambitie of werkinstelling? Van der Sluis: "Als je tegenovergestelde mensen naast elkaar zet, kan dat soms heel goed gaan en leren ze van elkaar. Soms levert het juist irritatie op omdat ze elkaar niet begrijpen. Dat is een risico voor de organisatie."

De Amerikaanse onderzoekers meldden in het onderzoek dat een goede indeling van de werkvloer - bij een bedrijf met ongeveer tweeduizend werknemers - een winst van een miljoen dollar per jaar kan opleveren.