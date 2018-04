Hoe pauzes je productiever kunnen maken op de werkvloer Jente Hautekeete

04 april 2018

15u04

Bron: Independent 0 Carrière Tijdens het werk is het soms lastig om de concentratie vast te houden. Wanneer we ons vervelen worden we afgeleid door sociale media of roepen we ‘moet er iemand koffie hebben?’ om toch maar even van onze bureau weg te zijn. De oplossing om met dit soort verveling om te gaan is volgens Cal Newport, een computer wetenschapper aan de universiteit van Georgetown en auteur, het inlassen van een pauze.

Volgens Cal Newport, is het niet zo moeilijk om verveling tegen te gaan. Hij zegt dat als we productiever willen worden we onze verveling moeten omarmen in plaats van verstoppen. Je zou geen tijd mogen verliezen aan het ontlopen van verveling wanneer je werkt. Dit beschrijft hij ook in zijn boek ‘Deep Work: Rules For Focused Success in a Distracted World’.

In zijn boek legt hij uit dat je best geplande pauzes kan inlassen om je bezig te houden met wat je afleidt, zoals sociale media bijvoorbeeld. Zo kan je je achteraf volledig focussen op je werk en je productiever bezighouden. Je moet dus een moment creëren waarop het oké is om je wat minder nuttig bezig te houden. Een tweede tip is om jezelf een specifieke tijdslimiet op te leggen bij het uitvoeren van taken. Dit zorgt voor meer focus en zo is er minder ruimte voor afleiding.

Als dit niet werkt, stelt Cal Newport voor om alle sporen van sociale media op de werkvloer te verwijderen. Volgens hem kan je na 30 dagen geen sociale media gebruikt te hebben je afhankelijkheid ervan beter onder controle houden.