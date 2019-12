Het parcours van Karen Keygnaert die haar Michelinster opgaf om opnieuw te beginnen: “Mijn traject heeft me op vele plekken gebracht, maar nu ben ik thuis” Sophie Allegaert

19 december 2019

08u03

Bron: NINA 1

“Na vier jaar architectuurstudies besefte ik plots dat mijn talenten elders lagen. Ik zag me er niet écht goed in worden en ik ben een perfectionist, dat wringt dus. Mijn ma vond dat ik al lang genoeg gestudeerd had en dat het tijd werd om centen te verdienen. Er waren toen twee opleidingen waarvoor je betaald werd: politie of horeca. En hoewel ik droomde van een motor, ben ik toch gestart met een leercontract in de Herborist, een befaamd restaurant in Brugge. Van kotstudent naar een strikt keukenregime, dat was serieus wennen. Maar ik leerde snel, had een klik met de chef en uiteindelijk zijn we in 2009 een restaurant gestart, A’Qi. Er volgde al snel een Michelinster, maar toch had ik gaandeweg het gevoel dat het verhaal uitverteld was en was ik aan het afstevenen op een burn-out. Bovendien betrokken we een huurpand, terwijl ik een eigen stek wilde, een soort spaarpotje. Dus heb ik die ster ingeleverd om een paar kilometers verder helemaal opnieuw te beginnen. Terug naar de kern, deze keer in mijn eentje. Ik vond een oud borstelfabriekje uit 1912 en na veel zwoegen, zweten en slapeloze nachten heb ik daar drie jaar geleden Cantine Copine geopend. Mijn stijl is dezelfde gebleven, alleen komt er nu wat minder show bij kijken. Wat er op je bord ligt, primeert. Geen dresscode, geen geïrriteerde blikken als je wat te luid lacht of babbelt. Gewoon lekker eten in een ongedwongen sfeertje. Hier vallen mijn twee werelden, architectuur en gastronomie, samen, het is zowat de synthese van mijn weg, en als ik de deur openduw, kom ik thuis. Gelukkig, want er passeert geen dag zonder kleine of grote problemen. De afwasser daagt niet op, de oven is kapot, de koffie smaakt raar, er is altijd iets. En er is maar één persoon die alles moet oplossen. Maar blijkbaar heb ik ergens een engelbewaarder zitten, want alles komt altijd goed. Al mijn hele carrière ontmoet ik de juiste mensen op net het juiste moment. Als er een souschef vertrekt, dan weet ik ondertussen dat er wel weer iemand anders op mijn pad komt. Dus probeer ik daar vertrouwen in te hebben.”

Grootste troef

“Ik ben zeer leergierig. Dus telkens als ik collega’s ontmoet, probeer ik iets bij te leren. Stilstaan is achteruitgaan en op je lauweren rusten is geen optie. Alles evolueert, ook de manier waarop je kookt, dus je hebt het nooit écht helemaal onder de knie. En dat houdt het net spannend. Mijn zintuigen staan altijd op scherp. Ook in het buitenland. Ik vraag zowel aan grote chefs als aan big mama’s die in de potten roeren wat hun geheim is. Zelf deel ik ook graag wat ik weet. Die wisselwerking tussen collega’s is fantastisch. Want alleen op een eiland zitten is behoorlijk eenzaam.”

Grootste uitdaging

“Uiteraard liep er bij de verbouwingen voor Cantine Copine van alles mis en zijn we ruim over budget gegaan, maar ik geef niet op. De eerste klanten moesten de toiletdeur op een kier zetten omdat er nog geen licht was, maar we waren open.”

Grootste inzicht

“Als er zich problemen voordoen, dan hak ik die in stukjes. Zo pak ik elk probleem gedoseerd, stuk per stuk aan. Het werkt altijd. Want dan krijgt die berg menselijker proporties en raak je er toch over.”

www.cantinecopine.be