Het parcours van Fabienne De Staerke, de vrouw achter Dominique Persoone Sophie Allegaert

26 november 2019

11u02 0 Carrière Fabienne De Staerke (54), De vrouw achter Dominique Persoone en The Chocolate Line blijft liever achter de schermen maar houdt daar de teugels stevig in handen.

Dominique was 19, ik 23 toen hij terugkwam van Parijs, waar hij pralines had leren maken. Dus besloten we om samen een pralinewinkel te beginnen. Ik kende daar niets van, maar dat hield ons niet tegen. Eerst kochten we pralines aan, beetje per beetje begon Dominique ze zelf te maken. We werkten zeven dagen per week, vaak tot midden in de nacht. Die eerste drie jaren waren loodzwaar, maar ondertussen zijn we 27 jaar verder, runnen we twee winkels, een fabriek en een plantage en is ons team 44 man sterk. Ik ben zowat het kruispunt van The Chocolate Line. Organiseren, sturen en ondersteunen, ik doe alles altijd met volle goesting. Je streeft naar de beste pralines en de mooiste etalages en je legt daar je hart en je ziel in. Ik leef me uit met onze branding, maar onderzoek ook hoe we onze verpakking groener krijgen met mica van suikerriet en biostickers. Wij zijn niet meneer en mevrouw, afstand houden is mijn ding niet. Al wie lang voor me werkt, wordt een vriendin. Maar als er dan eens iets fout zit, is dat een drama. Ondertussen weet ik dat alles altijd goed komt. En er zit altijd cava in onze koelkast om ook de moeilijkste gesprekken in stijl af te sluiten.

Dominique en ik zijn complementair. We inspireren elkaar. Hij is een durver en neemt tijgersprongen, ik ben ook een ‘dulle doze’, maar ik blijf toch meer met de voeten op de grond. En we letten samen goed op, want ook wij moeten vechten. Elke aankoop gebeurt in overleg met onze boekhouder. Chocolade blijft een luxeproduct en in tijden van crisis is dat het eerste dat sneuvelt. De aanslagen in Zaventem, een hete zomer ... Het kan snel keren. Maar gelukkig kunnen we altijd op onze mensen rekenen. Die laatste hete zomer hebben we rechtgetrokken in december en onze eerste container voor Japan hebben we samen gevuld op onze vrije dag. Dan mogen de personeelsfeestjes al eens memorabel zijn.”

Grootste flater

“In Antwerpen vind je onze winkel in het Paleis op de Meir, ooit eigendom van Napoleon. Dus brachten we een adventskalender uit met daarop alle maîtresses van Napoleon. Wel tien mensen hebben dat ontwerp bekeken. Duizenden dozen worden geleverd en wat blijkt? Er staat ‘sweesties’ in plaats van ‘sweeties’. Misschien wel de stomste flater uit onze geschiedenis.”

Stiekeme droom

“Ik wil nog duizenden dingen doen. Me verder bekwamen in feng shui, na herboriste ook wicca worden, een vegan schoenencollectie opstarten, een mooie modelijn voor vollere dames beginnen ... Er zal sowieso ook leven zijn na de chocolade. En ook dat zal niet saai worden.”

Grootste uitdaging

“Die iPhone is een vergiftigd geschenk. Mails, Instagram, Facebook, WhatsApp, je checkt het voortdurend en het stopt nooit. Ik probeer nu en dan bewust niet op mijn scherm te kijken, als ik met mijn honden ga wandelen bijvoorbeeld, en sinds kort maak ik weer echte to-dolijstjes. Dat geeft al iets meer rust.”

Grootste inzicht

“Het klinkt belachelijk en klef, maar ik ben dankbaar voor elke dag. Ik weet dat ik me gelukkig mag prijzen. We werken veel, nemen veel risico, maar het moet je ook wat meezitten. Er zijn genoeg goede mensen die evenveel werken en bij wie het toch anders uitpakt.”