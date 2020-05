Het motto van parketmagistraat Eva Brantegem: “Wees rechtvaardig en menselijk” Glenda Smits

03 mei 2020

09u24 1 Carrière Eva Brantegem (40) neemt ons in de VIER-docuserie Het Parket mee achter de schermen van het Openbaar Ministerie. In NINA vertelt de parketmagistraat wat haar drijft in het leven.

“Ik ben opgegroeid in een warm nest, waar eerlijkheid, respect, integriteit en rechtvaardigheid hoog in het vaandel gedragen werden. Dat werd erin gedrild, vooral door mijn mama. Mijn rechtvaardigheidsgevoel is van nature heel sterk. Als meisje van zes wilde ik alle ‘stoute’ mensen al in de gevangenis steken. Het was mijn naïeve manier om de wereld een stukje mooier te maken. Toen de fiets van mijn buurjongetje gestolen werd, was ik de eerste om de vermoedelijke dader te verklikken. Ik herken diezelfde drang naar rechtvaardigheid bij mijn zoon.”

“Rechtvaardigheid kan ik niet loskoppelen van menselijkheid. In elk dossier streef ik naar een oplossing die voor de maatschappij, het slachtoffer én de dader billijk en rechtvaardig is. Mensen maken fouten, dus soms vorder ik opschorting of beslis ik om hulpverlening in te schakelen. Dat neemt niet weg dat ik in zware zaken zonder moeite twaalf jaar cel vorder. Menselijkheid en rechtvaardigheid is niet gelijk aan mildheid. Ik kan zéér streng zijn. Toch gebeurt het regelmatig dat advocaten aangeven dat ze mijn strafvordering helemaal volgen.”

“Voor mij is het schuldinzicht van de dader cruciaal bij het bepalen van de strafmaat. Bijna iedereen verdient een tweede kans, vind ik, als het schuldinzicht oprecht is. Sorry, dat zeggen daders haast allemaal. Maar hebben ze echt spijt van hun daden of is het spijt omdat ze een celstraf riskeren? Om dat goed te kunnen beoordelen, moet je vertrouwen op je buikgevoel, je mensenkennis en de verklaringen in het dossier. Tijdens het onderzoek vallen ook nog vaak maskers af. Af en toe loop ik met mijn kop tegen de muur. Pleegt een dader die onder voorwaarden vrijgelaten werd, tijdens een gerechtelijk onderzoek opnieuw feiten. Dan denk ik: verdorie, hoe kan je zo naïef zijn? Maar ik verkies een tikje naïviteit boven cynisme. Elke spijtbetuiging wil ik oprecht in overweging nemen.”

“Waar ik héél boos en verontwaardigd over kan zijn, is oneerlijkheid. Vooral bij advocaten. Tijdens mijn carrière in de advocatuur heb ik het altijd vertikt om een vrijspraak te pleiten als ik niet honderd procent overtuigd was van de onschuld van de beklaagde. Iedereen heeft recht op verdediging, maar vraag mij niet om te liegen.”

“Don’t judge people for the choices they make, if you don’t know the options they had to choose from. Een jeugd getekend door verwaarlozing, geweld of verslavingen, legt een hypotheek op je kansen in het leven. Het is een verzachtende omstandigheid waar we niet licht over mogen gaan. Daarom is inzetten op goede jeugdzorg, in scholen, instellingen en hulpverlening, cruciaal. Het is een investering op lange termijn, waar de hele maatschappij wel bij vaart.”

“Sommige dossiers raken mij als mens en moeder heel bijzonder. Om zo’n zaak vanuit het juiste perspectief te behandelen, slaap ik er een nachtje over. Af en toe lig ik ook wakker van een dossier. Ben ik niks vergeten? Werd het onderzoek goed gevoerd? Nochtans kan ik mijn werk makkelijk loslaten. Dat moet wel, anders ga je eraan kapot. Muziek is mijn uitlaatklep. Daar sta ik mee op en ga ik mee slapen.”

“Hopelijk toont Het Parket hoe het er echt aan toegaat in het werkveld. Mensen mogen niet bang zijn om contact met ons op te nemen. En advocaten al zeker niet. Vaak hoor ik ze pas op de zitting uitleg en context geven. Dan denk ik: had ik dit op voorhand geweten, dan had ik een andere vordering ingesteld. Er is nog een hele weg te gaan.”

“Met twee jonge kinderen moeten er thuis ook regelmatig brandjes geblust worden. Bij conflicten zal ik altijd naar beide partijen luisteren. En hen stimuleren om zelf een rechtvaardige oplossing te zoeken voor hun probleem. Zodat de koek of straf het eerlijkst verdeeld wordt. Mijn kinderen mogen ook over alles hun mening geven. Op een correcte, beleefde manier. Onze coronaplanning, waarin het tijdschema voor schoolwerk en ontspanning vastligt, wordt hier regelmatig in onderling overleg bijgestuurd.”