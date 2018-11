Het motto van Jef Neve: “Leef voor twee” NINA

17 november 2018

“Als je voor twee leeft en je op het einde van je leven beseft dat je maar de helft van je doelstellingen behaald hebt, heb je tenminste ten volle geleefd voor één. Ik vind dat je in het leven altijd voor je eigen dromen moet gaan en daar ook letterlijk werk van moet maken. Dat betekent dat je ook elke dag moet stilstaan bij het feit dat je je niet te vaak moet laten conditioneren. Voor je het weet, leid je een leven dat bepaald wordt door de mainstreamideeën van de mensen rondom jou. Ik probeer bewust goed na te denken over wat ik wil beleven of bereiken, wat ik elke dag wil doen en wat het leven voor mij betekent.”

