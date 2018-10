Het is 15u21, daarom mag je nu stoppen met werken mv

24 oktober 2018

15u21

Bron: The Reykjavik Grapevine, Partena, Vacature.com 0 Carrière Vandaag gaan heel wat vrouwen in IJsland stoppen met werken om 14u55 om de loonkloof aan te kaarten. Volgens de laatste cijfers van Statistics Island verdienen IJslandse vrouwen gemiddeld 26 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Dat betekent eigenlijk dat ze alleen betaald worden voor 5 uur en 55 minuten van hun werkdag als die 8 uur duurt. Maar hoe zit het in België?

De loonkloof neemt wel elk jaar een beetje af, in België zelfs sneller dan waar ook ter wereld. En toch gaat die daling traag. Volgens recente cijfers van de FOD Werkgelegenheid verdient een vrouw per uur gemiddeld 7,6% minder dan een man. Per jaar loopt dat zelfs op tot 20,6%.

Dus mochten Belgische vrouwen hetzelfde doen als de IJslandse, dan zouden ze in principe mogen stoppen met werken om 15u21 om het probleem aan te kaarten. Let wel op: voor de berekening is er uitgegaan van een typische werkdag van 8 uur, en werd het verschil tussen de 38- en 40-uren werkweek even buiten beschouwing gelaten.

Het gemiddelde brutoloon van vrouwelijke voltijds werkende bedienden is volgens het laatste Salariskompas van vacature.com 3.011 euro per maand, tegenover 3.796 euro per maand voor mannelijke voltijds werkende bedienden. Kijken we naar de resultaten per sector, beroepscategorie en functieniveau, dan kunnen we enkel vaststellen dat de loonkloof een hardnekkige realiteit blijft. Opvallend: het verschil lijkt bovendien toe te nemen naarmate het functieniveau stijgt: in de sector management & directie is de kloof met 1.688 euro het grootst. Dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen, heeft daar overigens niets mee te maken: het Salariskompas werd dus gevoerd onder voltijds werkende bedienden.