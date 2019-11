Het hobbelige parcours van topmodel Griet Troch: “Ik kan niets half doen, dus smijt ik me altijd volledig. Met volle kracht vooruit” Sophie Allegaert

08 november 2019

08u57

Carrière Op een dag vind je de job van je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: internationaal topmodel Griet Troch (42) die ook haar haar eigen casting agency the profiles startte.

“Ik ben altijd al creatief geweest. Na mijn modellencarrière was ik snel aan de slag in mijn atelier en maakte ik naast eigen objecten ook props en decors voor commercials en films. Een stevige job, want je bent de eerste op de set en je vertrekt als laatste. Tussenin had ik wel al eens een casting op poten gezet, maar de bal ging pas aan het rollen toen Bjorn Tagemose me in 2014 vroeg om alle figuranten voor zijn film Gutterdämmerung te casten. Het ging om meer dan honderd mensen, waarvoor ik vier maanden alles op alles zette. Daarna runde ik plots een bedrijf in een, zo leerde ik achteraf, al verzadigde markt. Maar ik ben al zelfstandig sinds mijn twintigste en ik had niets te verliezen. Was het op een flop uitgedraaid, dan kon ik terugkeren naar mijn decors.”

“De omschakeling van creatieveling naar zakenvrouw was, naast het helse tempo, mijn grootste struggle. Je moet ineens businessminded denken en het spel meespelen. Ik heb nooit een carrièreplan gehad, ik heb zelfs nog nooit gesolliciteerd. Dingen komen op mijn pad en nu komt alles mooi samen. Alle ervaring die ik als model, beeldhouwer en decorbouwer verzameld heb, komt perfect van pas. Ik heb mijn droomjob gecreëerd. Ondertussen bestaat The Profiles vier jaar en wordt het ritme menselijker. De eerste drie jaar heb ik 7 dagen op 7 gewerkt, 14 uur per dag. Nu heb ik assistentes en houd ik mijn weekends vrij voor mijn gezin. Ik onderscheid me met The Profiles door karakterkoppen te strikken met een eigen persoonlijkheid. Ik heb ondertussen duizenden leden, of ‘profielen’. Dat zijn allemaal mensen die ik geportretteerd heb, telkens pure magie. Hun energie op beeld vangen en hen laten groeien is mijn grootste drijfveer. Ik ken ze persoonlijk: hun naam, hun verhaal, achtergrond, kinderen, oma’s en opa’s … en ik smijt me volledig voor hen. Ik investeer evenveel energie in hen als in mijn klanten. Elke dag probeer ik volledig in het moment te leven. Ik denk niet aan wat er gisteren fout liep of aan die immense job van morgen. Vandaag is vandaag. Voor mijn state of mind maakt dat een enorm verschil.”

Moeilijkste uitdaging

“Ik ben van plan om meer uit handen te geven, zodat ik opnieuw beelden kan creëren. Niet evident. Want zodra ik begin te werken, word ik een halve machine. Ik neem geen pauze, drink geen koffie, ga niet naar het toilet. Ik heb geen honger of dorst, ik doe door tot ik rond een uur of zeven, acht stop. Ik ben een kind van West-Vlaamse zelfstandigen, een echt werkpaard dus.”

Grootste geluk

“Mensen passioneren me en mijn energie werkt blijkbaar aanstekelijk. Daardoor stellen mensen zich makkelijk voor me open en dat leidt tot pure emoties. Elke dag ga ik op zoek naar die kleine, magische momenten.”

Mijn belangrijkste les

“Ik focus op de mens, ook in een commercieel milieu waar het draait om deadlines en doelgroepen. Nieuwe, grote klanten bel ik altijd om even persoonlijk contact te hebben. Zo hoor je meteen met wie je te maken hebt. En als dat wat stroever loopt, dan pas ik mijn werkwijze een tikkeltje aan. Maar klikt het echt niet, dan pas ik.”

Grootste inzicht

“Mijn leven en mijn werk zie ik als een oneindig, helder stroompje dat door de Ardennen kabbelt. Soms ligt er eens een dikke steen in de weg waar ik tegen bots en, iets wijzer, omheen moet manoeuvreren. Een andere keer duwt een waterval me met volle snelheid vooruit. Wat er ook gebeurt, alles gaat altijd verder.”