Het hobbelige parcours van juwelenontwerpster Anne Zellien: “Niets loopt ooit vanzelf, dus moet je jezelf constant heruitvinden” Sophie Allegaert

05 december 2019

09u10

Bron: NINA 0 Carrière Anne Zellien (62) startte vlak voor haar 40ste haar eigen juwelenlijn en lanceerde net een nieuwe feestcollectie.

“Na de geboorte van mijn zoon ben ik vrij snel gescheiden. Hoewel ik aan de academie gestudeerd had, koos ik om die reden toch voor een veiligere job in de diamantsector. Juwelen maakte ik na mijn uren. Dat lukte perfect. Ik werd geselecteerd voor een prestigieuze tentoonstelling in Parijs, maar toen de curator me kwam opzoeken, vond hij dat ik te weinig stukken kon tonen. Ik was 39 en zo ontgoocheld dat ik besloot om te springen. En zo werd mijn pijnlijkste ervaring meteen ook mijn eurekamoment. Een jaar later opende ik de winkel en ondertussen zijn we 23 jaar verder. Ik heb nooit spijt gehad van die beslissing, het was écht het juiste ogenblik, maar over rozen liep mijn pad niet. Nog altijd niet. Ik ben al verschillende keren van koers veranderd, je moet jezelf blijven in vraag stellen en heruitvinden. En vooral voeling houden met wat er leeft. Vijf jaar geleden was zilver heel erg in, nu komt goud weer op en zit iedereen in zijn schuiven te zoeken naar oud goud dat gesmolten kan worden. Dus nu ga ik aan de slag met dat goud en de verhalen die erbij horen. Mijn vrienden zijn voorzichtig hun pensioen aan het voorbereiden, maar uitbollen zie ik echt niet zitten. Ik wil me liever verder omringen met jonge mensen. Hun frisse kijk gemixt met mijn ervaring leidt tot een interessante kruisbestuiving. Daarom ga ik de winkel in maart nog eens grondig verbouwen, samen met binnenhuisarchitect Lene Van Look. Ik wil nog meer inzetten op mooie, duurzame stukken die de tijd trotseren. En dat vraagt een chiquere inrichting. Een nieuwe raampartij, mooi parket, Engels behang – het hele plaatje moet kloppen. Stoppen is geen optie, ik moet creatief bezig blijven.” www.annezellien.be

Grootste geluk

“Zelfs in de allerslechtste periodes van mijn leven zat ik nooit zonder inspiratie. Dat is een onuitputtelijke bron die altijd vloeit. Sterker nog, ik moet me wat inperken en mijn inspiratie afbakenen. Wat ik ook doe, lees, zie of hoor, ik vertaal dat meteen naar een juweel. Het is ongetwijfeld beroepsmisvorming, maar het geeft wel vonken.”

Grootste gok

“Toen ik net begon te werken, had ik een heel schaars loon. Niet ideaal als alleenstaande mama. Dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd voor een boekhoudjob in de diamantsector. Ik was goed met getallen en ik heb blufpoker gespeeld. Het heeft gewerkt. Niemand heeft ooit iets gemerkt en ik had een job die dubbel zo goed betaalde. Ik ben er nog altijd trots op.”

Grootste uitdaging

“Groeimomenten zijn zeer gevaarlijk. Want dan moet je noodgedwongen meer investeren waardoor je meer risico loopt. Het komt er dus op aan om te doseren en de situatie goed in te schatten. Wel een tandje bij steken dus, maar niet té enthousiast zijn. Ik volg mijn buikgevoel en laat het gezond verstand telkens primeren. Een moeilijke oefening, maar het lukt.”

Grootste inzicht

“Mijn zoon heeft twaalf jaar bij me gewerkt. Hij is pas sinds kort uitgevlogen en ik mis hem nog altijd. Hij heeft me geleerd erop te vertrouwen dat alles altijd goed komt. Bij elke crisis herinnerde hij me eraan hoe we de vorige paniek te boven kwamen. Zijn inzicht is een godsgeschenk.”