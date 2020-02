Het hobbelige parcours naar succes van restauranthouder Nina De Cuyper: “Ik begon net zoals iedereen onderaan de ladder” Sophie Allegaert

23 februari 2020

09u23

Bron: NINA 1 Carrière Nina De Cuyper, (30), runt samen met haar lief vier restaurants: “Het is een rollercoaster, maar ik zou het niet anders willen.”

“Mijn vader runt een boerderij in Frankrijk, Le Devant, en twee restaurants, La Quincaillerie in Brussel en Het Pakhuis in Gent. Op mijn vijftiende mocht ik in dat Pakhuis mijn eerste vakantiejob doen. Ik was meteen verkocht en ik wist: dit is voor de rest van mijn leven. Ik was de dochter van, dus word je in de gaten gehouden en moet je tegelijkertijd het voorbeeld zijn. Ik voelde die lichte argwaan, maar ik heb me nooit als de dochter van de baas gedragen. Integendeel, ik wilde me superhard bewijzen en slagen dankzij mijn kwaliteiten zonder te teren op mijn vader. Ik begon dus onderaan de ladder, net als iedereen. Na een opleiding eventmanagement heb ik verschillende horecajobs gedaan. Uiteindelijk keerde ik terug naar de schoolbanken voor een eenjarige chefsopleiding. Ondertussen had ik Sam, mijn vriend, ontmoet, niet toevallig een chef, en we zijn meteen gesprongen. Vier jaar geleden hebben we Boutique geopend in Sint-Martens-Latem. Sam runt de keuken, ik neem het operationele en het administratieve voor mijn rekening en ben het manusje-van-alles. Het liefst sta ik in de zaal, dat is echt pure ontspanning. Ondertussen namen we nog een wrap- en bagelbar over, Geneat in Deinze, lanceerden we een tweede Geneat-filiaal in Gent en een conceptrestaurant, Bar Jeanne. En hoewel we afgesproken hadden om het tempo iets menselijker te houden, openen we dit voorjaar nog een Boutique in Gent. Het gaat snel, maar het loopt organisch. Soms komen die dingen gewoon op je pad.”

“En we zijn jong en zitten vol goesting. Als je in de horeca onderneemt, heb je volgens mij twee keuzes: je blijft klein en doet het met twee of je runt een waaier van zaken zodat je mensen op elk moment van de dag kan ontvangen. We nemen risico’s en dan moet je wat harder werken, maar je bouwt samen iets op en hopelijk groei je uit tot een vaste waarde. En ’s zondags sluiten we. Dan nodigen we vrienden uit en organiseren we een brunch. Het is sterker dan onszelf.”

Stiekeme droom

“Het Pakhuis blijft een droom. Niemand in het gezin heeft horeca-interesse, dus misschien nemen wij het ooit over. Maar eerst wil ik mijn eigen ding doen en mezelf bewijzen. Daarna zien we wel.”

Grootste uitdaging

“Bij ons loopt alles ook constant door elkaar. Ik werk samen met mijn lief, mijn moeder doet de boekhouding, mijn vader geeft raad en ik ben deel van het team. Ik werk volop mee, maar tegelijkertijd ben ik ook leidinggevende en moet ik soms een minder leuke beslissing nemen. Dat is niet altijd makkelijk.”

Grootste voldoening

“Iedereen is hier gelijk, van de zakenman met zijn Porsche over de mama’s met hun buggy’s tot het bommaatje dat een koffie komt drinken. Kom maar af, we leggen je in de watten. En als mensen die passie voelen en tevreden buitenstappen, dat is fantastisch. Er bestaat geen fijner gevoel. Daarvoor doe je het.”

