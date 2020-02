Het hobbelige pad naar succes van Valerie Cockhuyt (45) die haar job opgaf om meubelen te stofferen: “Het is een zoektocht, een rollercoaster en een puzzel” Sophie Allegaert

15 februari 2020

15u23

Bron: NINA 0 Carrière Valerie Cockhuyt (45) gaf haar job in het ziekenhuis op om meubelen te stofferen: “Elk meubel heeft zijn eigen verhaal. En ik mag het vertellen.”

Ik ben altijd al in de ban van stoffen geweest. Ik naaide kleren voor mijn gezin en wisselde patronen uit met vriendinnen. Toen een kunstenaar het op een mooie zomeravond over meubelstoffering had, had ik op slag het licht gezien. Diezelfde avond heb ik me ingeschreven voor een opleiding. Instinctief wist ik dat dit was wat ik zocht. Een nieuwe hobby. Welkome afleiding, want op mijn werk rommelde het. Ik was jarenlang aan de slag in een ziekenhuis. De eerste tien jaar als logopediste op de afdeling neurologie, daarna nog tien jaar als pedagogisch medewerker op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Met hart en ziel, tot er veranderingen op til stonden. Ik kon blijven als ik me herschoolde, maar zou op een startloon terugvallen, en contact met ouders en teamleden zat er niet meer in. Ik voelde mijn motivatie zakken en het contrast tussen mijn hobby en mijn werk werd alsmaar groter. Het ene gaf me energie, het andere zoog me leeg. Een andere job in dezelfde sector vinden bleek niet evident.”

“Zo groeide het idee om écht iets met die meubelstoffeerdersopleiding te doen. In bijberoep. Al snel werd duidelijk dat ik me, met een nieuwe parttimejob en drie jonge kinderen, nooit zou kunnen smijten. Anderhalf jaar geleden waagde ik dus de grote sprong. Het is niet evident en ik kan een waslijst met nadelen opsommen. Het is een zoektocht, een rollercoaster en een puzzel. Ik ben zowel boekhouder als poetsvrouw en ambachtsvrouw. Ik heb een parttimejob ingeruild voor een zestigurenweek terwijl ik van plan was om het rustiger aan te doen. Maar ik ben dolgelukkig. Dat er voldoende vraag zou zijn, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Ook in deze wegwerptijden houden we vast aan souvenirs die iets betekenen. Niet omdat ze per se veel geld waard zijn, wel omdat ze ons herinneren aan onze oma of gewoon echt goed zitten. Erfstukken, kringloopvondsten, alles passeert de revue en elk meubel is een zoektocht.”

Mijn grootste geluk

“Vorig jaar kreeg ik het label ‘Handmade in Brugge’ en dat opent vele deuren. Je komt in een netwerk van andere lokale makers terecht, en die creatieve kruisbestuiving is superinteressant.”

Mijn grootste uitdaging

“Alle bordjes draaiende houden is niet evident. Een dag is maar een dag en een week vliegt zo voorbij. Al helemaal met drie jonge kinderen. Het stopt nooit. Mensen nemen vaak contact op in hun vrije tijd, maar dat is ook míjn vrije tijd, dus daar moet ik nog puzzelen en zoeken. Maar ik zie het verbeteren, ik ben hoopvol dat ik dat geregeld krijg.”

Mijn grootste binnenpretje

“Studio K.U.I.T. verwijst naar mijn familienaam en betekent zoveel als ‘Kreatieve Uitspattingen in Textiel’. Maar ik ben ook gezegend met dikke kuiten en ik ben daar al mijn hele leven gefrustreerd over. Iets wat iedereen die me kent weet. Dus dacht ik, dit is mijn kans om die ergernis om te zetten in iets positiefs. Et voilà, Studio K.U.I.T. was geboren.”

Grootste inzicht

“Ik kijk anders naar prijzen. Ik ben me veel meer bewust van de uren die erachter schuilen en ik snap waarom sommige dingen kosten wat ze kosten. Dus spaar ik nu voor iets wat ik echt wil in plaats van te kiezen

voor een goedkoper, industrieel alternatief.”