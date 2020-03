Het hobbelige pad naar succes van Stéphanie Leleu die haar modellencarrière met een babywellness combineert: “Mijn leven is compleet veranderd” Sophie Allegaert

29 maart 2020

09u22 0 Carrière Stéphanie Leleu (28) combineert haar modellencarrière met een babywellness en vertelt aan ons over haar parcours. “Mijn leven is compleet veranderd en die rust is heerlijk.”

“In 2010 werd ik tot Flair Model uitgeroepen, ik ben dus al tien jaar als model aan de slag en die carrière heeft me alles gegeven wat ik eruit wilde halen. Maar het is stevig. Vooral omdat ik nu een gezin heb, met een zoontje van drie, Theo. Ik werk vaak in Londen, en dat heeft een serieuze impact op mijn gezinsleven. Dan ben ik er enkele dagen niet en moet mijn man, die ook drukbezet is, de boel alleen draaiende houden. Ik wil mijn modellenwerk absoluut niet laten varen, ik doe het nog altijd met hart en ziel. Met mijn klassieke, tijdloze gezicht heb ik normaal gezien nog veel modellenjaren voor de boeg.”

“Maar ik wil niet meer constant onderweg zijn. Daarom ging ik op zoek naar iets wat ik met mijn modellenwerk en mijn gezin kon combineren. Iets wat ik thuis en op afspraak kon plannen. Door zelf mama te worden ben ik erachter gekomen dat ik ervan hou om baby’s te verzorgen. Toen Theo vier maanden oud was, gingen we met ons gezinnetje naar een babywellness en zodra we binnenstapten, wist ik: dit is het. Op de terugweg nam ik het stuur en sloeg mijn man meteen aan het rekenen en tellen. Een half uur later stonden de krijtlijnen op papier. Toch duurde het nog even. Eerst wilden we een bijgebouw in de tuin zetten, maar dat was veel te duur. Daarna zochten we tevergeefs een andere woning met praktijkruimte. Uiteindelijk hebben we ons huis verbouwd en de twee garages tot 50 m² cosy babywellness omgetoverd. Een stuk voordeliger en de ideale oplossing. In november 2019 ging My Mini Studio open. Mijn investeringen en vaste kosten zijn beperkt, waardoor ik niet op details hoef te beknibbelen. Als het eens kalm is, hoef ik niet te stressen. Ik heb geen torenhoge huur te betalen en kan het precies doen zoals ik wil. We zitten volop in de opstartfase, ik geef mezelf een jaar om op volle toeren te draaien, maar ik ben nu al verknocht aan die rust. Thuiswerken is pure luxe en ik geniet er intens van. Mijn leven is compleet veranderd. ’s Avonds zit ik voor tv zelfs babymutsjes en truitjes te breien. Nooit gedacht dat die zin ooit uit mijn mond zou komen.”

Grootste uitdaging

“Sommige baby’s en mama’s hebben een voorgeschiedenis. Misschien liep de bevalling niet vlot, misschien werd het kindje te vroeg geboren. Mijn missie is geslaagd als die baby slapend in zijn maxicosi huiswaarts keert en als heel het gezin genoot van het lichaamscontact. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, daaraan bijdragen stemt me gelukkig.”

Grootste meevaller

“Als model word je vaak maar één keer geboekt door dezelfde opdrachtgever. Als ik mijn job nu goed doe, komen mensen terug of raden ze mijn miniwellness aan. Dat geeft immens veel voldoening. Na tien jaar heb ik mijn lot weer in eigen handen.”

Grootste flater

“Ik heb drie hydrotherapiebadjes waarin baby’s kunnen drijven en hetzelfde gevoel ervaren als in de baarmoeder. Ze waren perfect geïnstalleerd, maar het water werd niet warm. Voor de eerste klant arriveerde, moest ik water staan opwarmen en met emmers zeulen!”

Grootste inzicht

“Ik krijg alleen maar blije, gelukkige mensen over de vloer. Niemand komt hier met een slecht ­humeur binnen, iedereen kijkt uit naar die qualitytime. En dat gevoel werkt aanstekelijk. Hier word je vanzelf blij.”

myministudio.be