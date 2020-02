Het hobbelige pad naar succes van Paulien Verhaest, oprichtster van het eerlijke bloemenatelier Blommm Sophie Allegaert

01 februari 2020

Paulien Verhaest (38) gaf een job bij Stad Gent op om een wild bloemenverhaal te starten, blommm.be: "Een betere balans tussen mijn bloemenzaak en mijn gezin, dat wil ik nog"

“Thuis stonden er altijd bloemen op tafel en toen ik op kot ging, heb ik die gewoonte overgenomen. Maar hoe meer ik over die bloemen te weten kwam, hoe meer dat wrong. Meer dan tachtig procent van de bloemen wordt ingevlogen uit landen als Colombia en Kenia, waar ze volop besproeid worden en de arbeidsomstandigheden op veel plantages penibel zijn. Die bloemenindustrie heeft een immense ecologische en sociale impact, ­waardoor een boeketje een wrang smaakje krijgt. Als je ’s winters boontjes koopt, dan weet je dat ze uit Kenia komen. Maar geen mens die erbij stilstaat hoe het met bloemen zit die je in januari in de winkels ziet. De goesting om er iets mee te doen werd elke dag groter. Ik kwam in contact met lokale telers van biologische ­bloemen. Die bleken amper het hoofd boven water te kunnen houden. En dat terwijl ze prachtige bloemen kweken. ­Grilliger, eigenzinniger en gezonder. Ik schoot in actie en startte een crowdfunding, meteen ook mijn marktonderzoek. Negen dagen later zegde ik mijn job op. Blommm was geboren. Ik installeerde me in een kleine werkplaats, maakte afspraken met lokale telers en ging elke ochtend aan de slag met hun oogst van de dag. De online bestelde biologische, lokaal geteelde boeketjes werden met een fietskoerier thuis of in een afhaalpunt afgeleverd. Het was zoeken. Hoe vervoer je ‘blommekes’ op kasseien, bij 30° C of in de gietende regen? Dat eerste jaar vloog voorbij: heftig maar heerlijk. De winters overbruggen we met droogbloemen. Vandaag, drie jaar later, hebben we naast de webshop een fysieke winkel en werk ik met vier deeltijdse medewerkers en freelancers. Er zijn vijftien bloementelers voor ons actief in Vlaanderen. We betalen hen een faire prijs. Nu en dan belandt er hier een verdwaalde passant, op zoek naar rozen. Dan vertellen wij enthousiast ons verhaal. Over seizoensbloemen die een dag eerder geplukt werden en waar geen pesticiden of bewaarmiddelen aan te pas komen. Kwestie van iedereen te tonen dat er een alternatief is.”

Grootste uitdaging

“Het evenwicht bewaren tussen je droom volgen en tegelijk genoeg ­aandacht aan je gezin schenken, is niet makkelijk. Een betere balans vinden is een van mijn goede voornemens. Hoe ik dat in godsnaam ga doen, weet ik nog niet. Doordat Blommm gegroeid is en ik hulp krijg, is het gewicht wel al wat meer gespreid, maar toch ben ik er nog niet.”

Grootste flater

“De eerste winter pakte ik uit met winterboeketjes die ik zou maken in mijn living. Want in mijn kleine werkplaats was het veel te koud. Een megaslecht plan. Alle meubels moesten aan de kant, dat wintergroen was enorm stug en vergde immens veel kuiswerk; iedereen wilde zo’n boeketje. Chaos! Ik maak nog altijd winterboeketjes, maar nu ben ik ­gelukkig beter voorbereid.”

Grootste geluk

“Blommm was er precies op het juiste moment. Er hing iets in de lucht. Mensen kochten alsmaar ­bewuster, terwijl het nu of nooit was voor de ­worstelende telers. Ik heb, onbewust, dat moment gegrepen. Het is nu ­duidelijk: je kan trouw blijven aan je waarden én volop in de markt staan.”

Grootste inzicht

“Je kan iets betekenen. Het klinkt misschien naïef, want ik ben een kleine zandkorrel in die gigantische bloemenindustrie, maar voor die biologische telers maken wij écht een verschil. Dus houden we koppig en ­consequent vol, zodat anderen ons voorbeeld volgen.”