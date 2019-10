Het hobbelige pad naar succes van onderneemster Elisabet Lamote: “Alleen kom je nergens” Sophie Allegaert

27 oktober 2019

Carrière Op een dag vind je de job aan je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: Elisabet Lamote, oprichtster van Trooper

“Ik heb lang en met veel plezier voor Douwe Egberts gewerkt, maar toch had ik op een moment behoefte aan een andere uitdaging. In die periode brandden de lokale Chirolokalen af. Ik ben opgegroeid met de Chiro, ik kan er uren over vertellen en ik wist hoeveel miserie dat voor die gasten meebracht. Dus wilden mijn man en ik iets doen dat verder ging dan de normale fakkeltocht of carwash-actie. Op de Chirowebsite plaatsten we een link naar onder meer Collect&Go. Al wie de Chiro genegen is, kon via die link doorklikken en aan zijn onlineaankopen beginnen. Daarop kreeg de Chiro een percentje. Voor de consument maakte dat geen verschil.”

“Na vijf dagen hadden ze al meer dan 300 euro in het laatje en beseften wij dat er iets in zat. Maanden zijn we na de werkuren bezig geweest, met het uitbouwen van een website, partners en verenigingen zoeken. Al snel kwam het besef dat we keuzes moesten maken. Ofwel bleven we sukkelen, ofwel smeten we ons. En dan moest er iemand zijn job opgeven. Ik ben gesprongen en ondertussen zijn we drie jaar verder, is Studio 100 partner en hebben we al bijna één miljoen euro aan verenigingen kunnen schenken. Er zijn er intussen 4.852 aangesloten. Dat is fenomenaal. Want tal van vrijwilligers werken dag en nacht voor hun vereniging en door hen te ondersteunen kunnen ze focussen op wat relevant is, zonder te piekeren over het financiële.”

“Zo helpen we mee dromen realiseren van ouderverenigingen, theatergroepen, jeugdverenigingen en sportclubs. Van een blinkende kookpot tot een nieuwe speelplaats. Voor de consument verandert er niets, de onlineshops krijgen er nieuwe klanten bij en die kost is maar een fractie van hun marketingbudget. Het is een win-win, waar wij als maatschappij van profiteren. Het was niet makkelijk, maar elke crisis brengt opportuniteiten mee. Ik ben van de Pippi Langkous-strekking, ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus zal ik het wel kunnen’. Niet panikeren dus en je laten omringen door mensen die je omhoogduwen. Want alleen kom je nergens.”

Grootste geluk

“De ontmoeting met Hans Bourlon, en dus ook met Studio 100, is heel belangrijk geweest. Doordat zij meteen in Trooper geloofden en wilden meestappen in ons verhaal, konden we plots écht grote sprongen nemen, waardoor we voor nog meer verenigingen het verschil maken.”

Moeilijkste moment

“Zes maanden lang heb ik voor en na mijn werk en elk weekend aan mijn bureau op de slaapkamer aan Trooper gewerkt. Dat was behoorlijk slopend. Toen ik fulltime startte, liet onze grootste klant, goed voor 90 procent van onze omzet, op dag twee weten dat ze afhaakten. Dat was instant wat grijs haar erbij. Maar uiteraard leer je ook veel van zulke momenten. En twee jaar later werden ze opnieuw klant.”

Fijnste moment

“Verenigingen zijn de maizena van Vlaanderen: hoe hard de maatschappij ook verandert, we blijven ons verenigen. Want we hebben collectief behoefte aan verbondenheid. En als we met Trooper het al die vrijwilligers iets makkelijker kunnen maken, dan is mijn droom geslaagd.” n