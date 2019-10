Het hobbelige pad naar succes van onderneemster Bie Verheye: “Een eigen merk opstarten kan eenzaam zijn” Sophie Allegaert

19 oktober 2019

11u06

Carrière Op een dag vind je de job aan je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: Bie Verheyen, oprichtster van het artisanale granolamerk La Favo.

“Mijn eerste carrièrestappen heb ik gezet in het marketingdepartement van Omega Pharma. Later, toen ik al aan de slag was bij Belmodo, bleef het me opvallen dat ik in de supermarkt geen ontbijtgranen vond die lekker én gezond waren. Dus begon ik, zoals vele anderen, thuis zelf granola te maken. Met veel noten en Belgische

quinoa. Iedereen was er gek op, dus werd het zowat mijn standaardgeschenk en kreeg ik al snel bestellingen binnen. Dat leidde tot een webshop en veel avondlijke granolasessies. Overdag werken, ’s avonds kokkerellen.”

“Toen de conceptstore Juttu klant werd, heb ik de stap gezet naar een eigen productieruimte, met professionele toestellen. Net op dat moment kreeg mijn man het aanbod om een jaar in Singapore te werken. Vanuit het Verre Oosten bleef ik voor Belmodo en La Favo werken. Toen we terugkeerden, zo’n twee jaar geleden, besloot ik me volledig op La Favo te smijten. Dat was het échte begin. Ik was net zwanger, maar dat hield me niet tegen. Tot een week voor ik moest bevallen, stond ik op een beurs potentiële klanten warm te maken. Alles liep gesmeerd. Maar toen mijn dochter geboren werd, bleek dat ze ernstige gezondheidsproblemen had. Geen roze wolk dus, maar een zeer heftige tijd. Gelukkig konden we rekenen op vrienden en familie. Leveringen afhandelen, babysitten, ze deden het allemaal. Uiteindelijk is alles goed gekomen.”

“Mijn dochter werd een jaar geleden geopereerd en is nu een vrolijke peuter, en ook La Favo is on track. Via een vriendin had ik Sergio Herman leren kennen. We zaten op dezelfde golflengte en zo is de collab La Favo by Sergio Herman ontstaan, met drie quinoagranola’s. Pas toen het helemáál goed zat, zijn we gesprongen. Het is fantastisch om te zien waar ik sta. Je vindt La Favo vandaag onder andere in Bio-Planet en speciaalzaken en ik lonk voorzichtig naar het buitenland. Wel stap voor stap. Als je perfectionist bent, moet alles precies juist zijn. En ondertussen weet ik dat het échte leven soms voorrang heeft op je ambities. Ook dat is ondernemen.”

Grootste angst

“In je eentje een bedrijf of een merk opstarten, kan eenzaam zijn. En je wil vooral niet gevangen raken in je eigen ideeën, je eigen verhaal. Daar ben ik echt voor op mijn hoede. Dus vind ik het belangrijk om op zoek te gaan naar een klankbord, om vaak naar buiten te komen en met mensen om te gaan die me positieve energie geven. Dat kunnen vriendinnen zijn, leveranciers, maar ook klanten.”

Grootste uitdaging

“Een gezin combineren met een jonge onderneming, dat blijft zeer pittig. Mama zijn en ondernemen is niet altijd evident. Mijn to-dolijst is zo lang dat ik soms mijn focus dreig te verliezen. Ik vrees dat het een struggle is voor velen. Voorlopig heb ik dé grote oplossing nog niet gevonden.”

Grootste geluk

“Mensen om je heen hebben die je uitdagen en motiveren om het beste uit jezelf te halen. Zeker wanneer je soms met tegenslag te maken krijgt. Dat is superbelangrijk. Ik prijs me gelukkig dat ik zo goed omringd ben.”

Grootste inzicht

“Het is een megacliché, maar soms moet je er gewoon in geloven dat alles goed komt. We hebben al behoorlijk wat meegemaakt, zowel met La Favo als met onze dochter, maar je moet energie blijven zoeken om ervoor te gaan. Dat lukt makkelijker als je vertrouwen hebt in de afloop.”