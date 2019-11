Het hobbelige pad naar succes van keramist Mieke Ver Eecke: “Hoe meer klei ik kneedde, hoe duidelijker het werd” Sophie Allegaert

02 november 2019

09u22 1 Carrière Op een dag vind je de job aan je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: Mieke Ver Eecke, oprichtster van het atelier Kafé Keramiek.

Eigenlijk heb ik best lang gezocht voor ik mijn weg vond. Zodra ik mijn hogeschooldiploma communicatie op zak had, rolde ik van de ene job in de andere, maar het was nooit echt mijn ding. Onderwijs, horeca, overheid, verkoop, alles is de revue gepasseerd en niets klopte volledig. Als werknemer moet je in een stramien passen en kon ik me nooit ten volle ontplooien. Acht uur in een duf kantoor, omringd door mensen die je niet zelf kiest, ik werd daar echt ongelukkig van. Dus bleef ik zoekende. En vroeg ik me af wat er toch mis was met mij. Door al dat stilzitten kreeg ik bovendien tromboses in mijn benen. Mijn lijf wist sneller dan mijn hoofd dat het anders moest. Om in balans te komen ben ik een driejarige pottenbakcursus begonnen. In de oude schrijnwerkerij van mijn opa installeerde ik een draaischijf en daar deed ik mijn ding. Vaak met drie truien, een jas en een muts aan. En hoe meer klei ik kneedde, hoe duidelijker het werd. Het eerste jaar brainstormde ik over mogelijke namen, in jaar twee schreef ik mijn businessplan. Bij mijn marktonderzoek kwam ik erop uit dat het cursusaanbod keramiek heel mager was. In de VS vind je keramiekateliers aan tal van universiteiten, het is de plek waar IT’ers tot rust komen. In Londen runt Tallie Maughan met Turning Earth een bevlogen atelier met vrije toegang. Op een congres heeft zij me overtuigd dat crowdfunding de manier was om mijn droom te realiseren. Ook dat congres zelf gaf een immense boost. Je zit samen met pottenbakkers van Zweden tot Israël, en die gebundelde inzichten geven kracht. Daarna liep de opstart van mijn eigen zaak bijna vanzelf. Intussen is Kafé Keramiek één jaar oud en is de oude schrijnwerkerij van mijn opa een bloeiend atelier met vrije toegang. Tal van inspirerende keramisten geven workshops, ik coördineer en creëer. Mijn pad was grillig, maar elke job langs die weg heeft vandaag zijn nut. En de beloning maakt alles goed.”

Grootste geluk

“In Londen heb ik beseft dat die pottenbaktrend geen hype was, maar een echte verandering in de maatschappij. We hebben collectief genoeg van massaconsumptie en willen allemaal bewuster consumeren en terugkeren naar een eenvoudiger leven. Door zelf dingen te creëren verstil je niet alleen, maar verandert je koopgedrag ook.”

Beste advies

“Voka, Unizo en zowat elke bank hebben programma’s op maat van starters. Het komt erop aan om te checken met wie je een match hebt. Ik voelde me het best bij Go4Business van Unizo. Daarnaast heb ik ook een cursus financieel beleid gevolgd, dat blijft uiteindelijk de kern van je businessplan.”

Beste keuze

“Voor de opstart heb ik voor crowdfunding gekozen via Ulule. Het is een heel krachtige tool voor kleine starters. Want nog voor de deuren opengaan, heb je zo al een groot netwerk opgebouwd. Het helpt je dus niet alleen financieel, maar zet je project ook meteen op de kaart Ik zou het zo opnieuw doen.”

Grootste inzicht

“Op een bepaald moment blokkeerde mijn lijf en was ik zowel fysiek als mentaal op. Dan weet je dat het écht tijd is om je hart te volgen. Je kan gewoon niet anders. Op de pauzeknop drukken dus en even uit de ratrace stappen.

Alleen zo kom je erachter welk pad voor jou het juiste is.”