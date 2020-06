Het hobbelige pad naar succes van Julie Goeminne, coach en yogadocente: “Als je je intuïtie volgt, loopt alles als vanzelf” Sophie Allegaert

02 juni 2020

13u10 0

“Toen mijn papa stierf in 1998, studeerde ik nog voor vertaler-tolk Duits-Engels. Mijn broer en zus waren al aan de slag in het familiebedrijf dat gefineerde platen leverde aan houthandels en schrijnwerkers. En wij, de kinderen, zetten het bedrijf verder. Ik stelde me daar geen vragen bij. Ik werkte met hart en ziel 70 uur per week, maar ik had steeds vaker last van kwaaltjes: zware vermoeidheid, hoofdpijn, emotionele buien. Alle symptomen van een burn-out. En als je papa vroeg gestorven is aan kanker, denk je al snel aan een tumor. Ik heb tal van onderzoeken laten doen, maar ik was perfect gezond. Tot ik bij een holistische dokter aanklopte. Die zei me vlakaf dat ik het buiten mezelf zocht, terwijl ik binnenin moest kijken wat niet klopte.”

“Ik heb me verdiept in het taoïsme, ben volop in de yoga gedoken en dat deed bijna meteen iets met me. De symptomen begonnen te vervagen, mijn hernia verdween. Overdag bleef ik werken in het familiebedrijf, ’s avonds en in het weekend laadde ik mijn batterij op met dat lichaamswerk. In 2014 organiseerde ik mijn eerste retreats in Spanje, met externe leraars, een jaar later startte ik een opleiding tot tao-instructeur en nog eens een jaar verder gaf ik, na vele opleidingen, zelf yoga. Ik bleef opleidingen volgen, ook mijn broer en zus begonnen bewuster te leven. Daardoor groeide en bloeide het bedrijf en drie jaar geleden kwam er een mooi voorstel tot overname. Dat was mijn kans om voluit voor mijn eigen passies te kiezen. In januari 2019 ben ik gestart met de uitbouw van een eigen coachingtraject. Dat is mijn baby, en het is best beangstigend om die in de grote wereld te lanceren. Er is een wildgroei aan coaches, maar als je authentiek bent, en leeft en werkt vanuit je hart, dan kan er niets misgaan. Dan doe je precies wat voorbestemd is. Is dat niet het geval, dan maakt het leven je dat op alle mogelijke manieren duidelijk. Kleine signalen die steeds groter worden tot je ze niet meer kan negeren. Ondertussen kan ik dus beamen wat de dokter vele jaren geleden al wist. Laat de ruis los, keer naar binnen, daar vind je alle antwoorden.”

Grootste inzicht

“Blokkades, belemmerende gedachten, beperkende overtuigingen: als je die kan loslaten, kom je bij je pure buikgevoel, je intuïtie. Op die plek vind je alle antwoorden. Dat kost moeite. Ik help mensen over die drempel en reik hen tools en tricks aan om de obstakels op te ruimen. Hen naar hun kern navigeren, dat is mijn vuur.”

Toekomstdroom

“Ik kijk niet te ver vooruit. Ik volg mijn intuïtie en mijn flow. Als je in het donker met een zaklamp schijnt, zie je alleen wat binnen die straal valt. Alles wat erbuiten ligt, zie je niet, maar het is er wel. Zo bekijk ik de toekomt: geen idee wat die zal brengen, maar ik heb er vertrouwen in.”

Grootste geluk

“Toen mijn eerste cliënt na een week enthousiast vertelde hoe ingrijpend zijn leven al veranderd was, had ik kippenvel. Dat was precies wat ik wou. Zien hoe je dat samen realiseert, is best wel heftig.”

puur-zijn.be