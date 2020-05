Het hobbelige pad naar succes van Judith die haar eigen pop-up voor droogbloemen oprichtte: “Ik neem liever wat minder aan dan te eindigen met een massaproduct” Sophie Allegaert

Carrière Judith Coffé (26) startte haar eigen pop-up voor droogbloemen en vertelt over haar parcours: "Die vroege burn-out heeft me geleerd wat er écht toe doet."

“Ik ben logopediste en na mijn studies ben ik meteen in de zorg gestart. Twee jobs combineerde ik, in een Brussels ziekenhuis en een Leuvense groepspraktijk. Vertrekken om 6.30 uur en pas rond 22 uur thuis, maar het lukte me niet om ’s avonds de knop om te draaien.

Bovendien ben ik heel perfectionistisch. Ik bleef koppig voortdoen tot het licht ineens uit was. ‘Ik was op je aan het wachten’, zei de huisdokter. Zij stuurde me de velden in. Om iets omhanden te hebben plukte ik veldbloemen, en met die oogst sloeg ik thuis aan het experimenteren. Eindelijk was ik bezig met mijn handen en zat ik niet alleen maar in mijn hoofd. Toevallig was er een kerstplekje vrij in het pop-upcollege in Tienen, dus heb ik er twee dagen eucalyptuskransjes verkocht. Een groot succes. Daarna ben ik thuis, op de zolder van onze rijwoning, begonnen. En net toen mijn man bijna genoeg had van de rommel, kwam er een echte pop-upstek vrij, precies een jaar geleden. Die tijdelijke locatie maakte de stap om te ondernemen kleiner. Ik wist al snel dat ik met droogbloemen wou werken.

Enkele maanden eerder had ik in Parijs en Lyon gezien dat die heel fel in opmars waren. Daarbovenop passen ze perfect bij de duurzame, kleurrijke bohemienstijl waar ik van hou. Om mijn rekeningen te kunnen betalen in die tussenfase heb ik enkele maanden als verkoopster gewerkt. Als de deur daar dichtging, kon ik me volledig op mijn bloemen concentreren. En zonder dat ik het besefte, werd mijn eigen trouwfeest mijn visitekaartje. In deze coronatijden trouwen er gelukkig toch al meerdere koppels intiem voor de wet en laten ze hun bruidsboeket en bijvoorbeeld haaraccessoires alvast maken om te bewaren voor hun feest volgend jaar. Dat is een voordeel als je met droogbloemen werkt. (lacht) Het is momenteel nog harder werken om kleine onlinebestellingen af te werken en te proberen overleven. Het is een goede test om te zien waar Bouquet Boho in de toekomst het beste naartoe kan: een atelier aan huis of toch een fysieke winkel? Ik blijf mijn grenzen goed bewaken en neem liever wat minder aan dan te eindigen met een massaproduct.”

Grootste inzicht

“Ik heb grenzen leren trekken. Tot twee jaar geleden was ik zeer prestatiegericht en had ik een compleet plan, mijn hele leven was uitgestippeld. Over zoveel jaar wil ik daar staan, daarna wil ik dat bereiken. Nu merk ik dat het ook wel lukt als je dat niet doet. En dat dingen organisch groeien als je ze ruimte geeft. Ik heb die bevestiging van buitenaf en van anderen niet meer nodig. En dat is echt een verademing.”

Moeilijkste balans

“Een paar weken geleden puilde mijn agenda uit. En ik merkte dat ik opnieuw aan het hollen was en weer hetzelfde punt naderde. De stress primeerde, het hobbygevoel was weg. Terwijl ik dat gevoel met veel zorg wil vasthouden. Maar ik ben fier om te melden dat ik het tij heb kunnen keren. Ik heb naast de kleine online bestellingen, geen grote nieuwe opdrachten aanvaard, maar een wachtlijst aangelegd. Blijkt dat mensen best wat geduld willen opbrengen voor iets dat je met hart en ziel maakt. En op tijd bestellen blijft de boodschap.”

Grootste uitdaging

“Je moet je blijven onderscheiden en blijven vernieuwen. Ik focus nu op maatwerk en maak installaties voor interieurs en evenementen. Dat mijn boeketten en kransen er fris blijven uitzien is een

gigantisch voordeel.”

bouquetboho.com