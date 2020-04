Het hobbelige pad naar succes van Ingrid Renders van Maison Slash: “We willen met ons platform de maatschappij oudervriendelijk maken” Sophie Allegaert

19 april 2020

09u34 0 Carrière Ingrid Renders (41) startte samen met Anne Cornut Maison Slash, een online platform voor en door ouders.

“Ik heb journalistiek gestudeerd en ben via productiehuizen en TV Brussel bij de VRT beland. Eerst was ik aan de slag bij Ketnet, daarna deed ik marketing voor Eén. Zo rond mijn 35ste zat ik in een midlifecrisis. Mijn kinderen waren 5 en 3 – intussen zijn ze 11 en 9 – en dat combineren liep niet zo vlot. Voeg daar een drukbezette man en een verbouwing bij en je krijgt de essentiële levensvragen. Is dit het nu? Ik kon tv maken, maar wilde ik dat? Misschien kon ik schrijven?”

“Via een kennis ontmoette ik Anne Cornut. Ik vertelde haar dat ik me, als werkende moeder met jonge kinderen, door de huidige media niet aangesproken voelde. Ofwel werd ik gereduceerd tot mama, ofwel werd dat mamaluik genegeerd. We waren overtuigd dat wel meer mensen én adverteerders die mening deelden. Enter Maison Slash, dat we in 2016 boven de doopvont hielden, ons onlineplatform dat ouders inspireert zodat ze hun vrije tijd ten volle kunnen benutten. Slashparents willen leuke dingen doen met hun kids, maar ook zelf een fijn sociaal leven hebben. Het is en/en, niet en/of. In het begin waren we aan de slag na onze officiële werkuren. Maar na de zoveelste herstructurering bij de VRT ben ik vrijwillig vertrokken om volledig op Maison Slash te focussen. In de zomer volgde Anne. Een jaar later zijn we ons agency gestart. Anne bouwt het uit, zet samenwerkingen op met adverteerders en haalt geld binnen, ik hou me bezig met de branding en onze aanhangers. We zijn niet als vriendinnen gestart, maar we komen uiteraard goed overeen. We hebben hetzelfde doel. Dat is een gezonde basis, want soms botsen onze visies weleens. Van vrouwen wordt verondersteld dat ze als vriendinnen starten, bij mannen vraagt niemand zich dat af. Ook daar hebben we nog een hele weg te gaan. Bang ben ik nooit geweest. We hebben sterk in onze community geïnvesteerd. Maar ook al heb je veel volgers, dat vertaalt zich niet per se in adverteerders of inkomsten. Het blijft hard werken. Onze maatschappij een stuk oudervriendelijker maken, die rol willen wij op ons nemen.”

Lastigste moment

“We hadden een family rave gepland, maar plots moest de club waar die zou doorgaan, de deuren sluiten. In geen tijd een compleet feest verplaatsen dus. Ik was net terug van het skiën, met een driedubbel gebroken bekken, ik lag plat en werd 40. Dat was geen verjaardagstopper.”

Fijnste meevaller

“In 2016 wonnen we met ‘samsonseks’ het woord van het jaar, vorig jaar werd ons boek #parentfriendly marketing uitgeroepen tot Marketing Book of the Year. Die twee momenten zorgden voor veel publiciteit. De marketingerkenning bevestigt dat we goed bezig zijn.”

Spannendste uitdaging

“Corona heeft me al behoorlijk wat zorgen gebaard. Ons agency draait op volle kracht, maar hoe zullen adverteerders op lange termijn reageren? Hoe betalen we ons fantastische team? Voorlopig moeten we vooral zelf meer doen, nachtwerk dus. We zullen er alles aan doen om te overleven. We hebben een missie te volbrengen.”

Grootste inzicht

“Omdat ik pas als dertiger begon te ondernemen, heb ik veel valkuilen kunnen vermijden. De jaren daarvoor heb ik een netwerk uitgebouwd en geleerd hoe je met een team omgaat. Ik heb op een veilige manier fouten kunnen maken.”

